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【傑出學生】楊潤雄祝賀學生在「國際初中科學奧林匹克」　取得兩金四銀佳績

社會 11:28 2021/12/21

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香港學生參與由阿拉伯聯合酋長國「國際初中科學奧林匹克」，取得兩金及四銀佳績。（楊潤雄Facebook）

教育局局長楊潤雄今日（21日）在社交平台表示，香港學生參與由阿拉伯聯合酋長國「國際初中科學奧林匹克」，取得兩金及四銀佳績，向他們致賀。

楊潤雄指，為促進資優教育的發展，政府至今共向資優教育基金注資16億元；而資優教育諮詢委員會現正審批2021/22學年有關基金資助的申請，期望除了學校課堂之外，亦透過優質的校外進階學習課程，讓中小學的資優學生掌握所需的知識、技能和態度，成為具國際競爭力的人才。

香港隊參加是次比賽的費用由教育局全數資助。香港隊代表在去年的「國際初中科學奧林匹克─香港選拔賽」表現優秀，繼而完成由香港資優教育學苑所提供的科學增益課程。在課程中表現最傑出的學生其後獲選為香港代表，參加本屆的「國際初中科學奧林匹克」。比賽共有來自70個國家或地區，約320名學生參加，香港代表取得兩金及四銀。

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責任編輯：李榮忠

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