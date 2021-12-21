【聖誕2021】黃埔天地聖誕呈獻「Whampoa X'mas Crazy Mini Golf」　 親子盡玩6大球道挑戰迎佳節

▲ 黃埔天地聖誕呈獻「Whampoa X'mas Crazy Mini Golf」，親子樂一流。

在普天同慶的聖誕，黃埔天地也有新意，引入近年於外國深受大人小朋友歡迎的 Crazy Mini Golf，變身為「Whampoa X'mas Crazy Mini Golf」。設定的 6 個區域加入了聖誕的互動元素，等大家來挑戰，享受一起揮桿的親子時刻。

▲ 「Whampoa X'mas Crazy Mini Golf」遊戲區，親子可盡玩6大球道挑戰。（相片來源︰黃埔天地）

「Whampoa X'mas Crazy Mini Golf」設有 6 大特色球道，大家可先於「聖誕帽開球區」練習推桿熱身，再就就是迎戰 5大關卡，包括「甜『襪』I Love U」、「與雪人對決」、「氹氹轉聖誕大橋」、「勇闖裝飾陣」及「禮物旋風圈」，在限定時間內成功挑戰通關，即可獲贈聖誕小禮物！大家只要於黃埔天地任何商舖以電子貨幣消費滿 HK$100 或以上，憑即日單一電子貨幣存根或交易紀錄頁面及對應商戶同日之有效機印發票存根，即可免費換領「Whampoa X'mas Crazy Mini Golf」遊戲券乙張，參與 Crazy Mini Golf 遊戲乙次，名額有限，換完即止。

推桿熱身站：聖誕帽開球區

在聖誕帽造型的熱身區，大家可以先熟習一下 Crazy Mini Golf 的玩法及推桿感覺，開球暖身後，便可出發迎戰之後的 5 個桃戰關卡！

關卡 1：甜「襪」I Love U

傳說掛起聖誕襪，聖誕老人便會在晚上將禮物放入去。但在這個巨型聖誕襪關卡，大家要成功將球推進這條甜蜜「襪」U 形球道，順利通關才可以獲得禮物。

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關卡 2：與雪人對決

玩家要在雪人身上，將球越過重重障礙，打進球洞，與雪人進行對決。

關卡 3：氹氹轉聖誕大橋

在聖誕大橋上，想將球打進球洞絕非易事，除了要經過大橋，更要滑過??轉設計球道，最後能否順利入洞，便要看大家的技術了。

關卡 4：勇闖裝飾陣

一個個圖案豐富的放大版聖誕吊飾置於球道，非常有節日特色！推球穿越裝飾陣，經歷上斜、落斜再轉彎，看似容易，實為甚具有挑戰性。

關卡 5：禮物旋風圈

來到最後一關，當然不簡單！高爾夫球須要穿越巨型禮物盒，再利用衝力通過旋風圈進洞，無論是力度、角度都要計好。

▲ 薑餅人歡樂魔鏡（相片來源︰黃埔天地）

▲ 打卡點「佳節Wishes霓虹牆」（相片來源︰黃埔天地）

3 大開心繽紛打卡位

除了設有讓一眾高爾夫球好手一展球技的挑戰關卡，場外還準備了不需遊戲券進場就能影出靚相的 3 大打卡位：「繽紛聖誕拱門」、「薑餅人歡樂魔鏡」及「佳節 Wishes 霓虹牆，佳節的氣氛滿滿！

「Whampoa X’mas Crazy Mini Golf」

日期：12月24至27及31日、2022年1月1至2日

時間：1pm至7pm

地點： 時尚坊MTR層