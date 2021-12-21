【安心出行】馬會捐贈2萬部智能手機予長者　SmarTone參與計劃設義工隊教長者使用手機

▲ SmarTone全力支持賽馬會「智融易」長者數碼支援計劃。（SmarTone提供圖片）

香港賽馬會今日（21日）宣布，透過其慈善信託基金撥捐2700萬港元，推行賽馬會「智融易」長者數碼支援計劃，聯同4間本地流動通訊網絡商，派發支援「安心出行」的智能手機予約2萬名基層長者。（即看：【下一頁】）其中一間本地流動通訊網絡商SmarTone表示，將參與此計劃的社福機構，為有需要長者送上智能手機及本地免費流動通訊基本服務，支援他們下載及使用「安心出行」。

受助者參加本計劃費用全免。合資格長者在進行審批時必須正接受社會福利署綜合社會保障援助、年滿65歲、非居住於安老院舍、未擁有智能手機，並必須經由參與計劃的12間社福機構轄下的長者地區中心及長者鄰舍中心的社工轉介。社工會初步評估參加計劃之長者的狀況，將個案轉介予指定長者地區中心以進一步核實需要及審批。有關計劃內容及查詢，請致電3142 2415熱線或瀏覽計劃網站。

SmarTone副行政總裁譚樂文表示，SmarTone在疫情期間，已夥拍香港賽馬會慈善信託基金捐贈流動數據卡予基層家庭，幫助學生進行網上學習。是次再次與馬會合作，為長者送上關懷及即時支援，透過支援「安心出行」的智能手機及免費流動通訊基本服務，令他們更加方便聯繫社區。



香港賽馬會慈善及社區事務執行總監張亮表示，大部份公共場所和全部持牌食肆，已開始強制使用『安心出行』應用程式。馬會注意到部分基層長者，特別是非居住於安老院舍的貧困長者，並沒有智能手機，因此未能使用程式。馬會聯同社福機構，以及流動通訊網絡商同心協力，以解燃眉之急。



此外，由一班熱心員工所組成的SmarTone義工隊亦會參與為長者設立的義工教室，協助教授長者使用智能手機及應用程序。

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責任編輯：郭詩詩