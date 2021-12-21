【請假爭議】下屬因癌母暈倒請假陪做檢查　林作拒絕斥「每次有新藉口」網民批涼薄

▲ 林作近日因拒絕一名下屬請假而被批冷血

林作一向言行出位，近日他在社交媒體的帖文再度引起爭議。一名新入職的下屬因患癌母親在家暈倒，想陪她做身體檢查而請假。林作拒絕，斥「沒有藉口」並將對方移除。他公開下屬的請假對話截圖後，不少網民指他冷血、涼薄。其後他再透露，該下屬已多次以家人健康為由請假，「每次有新藉口」，不應支持。不過仍有網民質疑其處理手法，並指林作想透過爭議而獲取大眾注意。

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拒絕下屬請假被批冷血

昨日（20日）林作在其IG及facebook上載請假對話截圖。從截圖內容可見，該名下屬表示，媽媽曾患肺癌，剛在家中暈倒，要陪她入院做檢查，故詢問公司的考試可否改期。下屬表示：「我會負責相關費用，宜家屋企得我一個。」

不過，林作回覆下屬時稱：

在我的世界裡，沒有藉口。你幾乎可以每次都有。聽住，係無藉口。因為成功，係義無反顧。由於你沒辦法釋除我的疑慮，我移除你。

他公開截圖後表示：

滾。你達不到我的要求，你就別旨意能夠加入我的團隊。替這個行業整頓一下agent質素。明年加入我的新人們， you have been warned.

第一則帖文一出，隨即引起網民熱議，不少人斥責他冷血、涼薄、不近人情、沒同理心，並反問若然是真，若然發生在自己身上，又會如何處理。

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林作：他每次都有新藉口

引發爭議後，林作幾乎逐一回覆留言，解釋不批假的原因：

他之前每次都說又有不同家人不舒服，每次都有新藉口，總之就是放飛機，你覺得攞自己媽媽健康來開玩笑的人，應該獲得支持嗎？

其後，他再發布第二則帖文，指該名新加入的下屬自首次面試後，已整個月沒見。他指對方說謊，過去數星期也用不同藉口推搪，已五次缺席會議、培訓和考試。經解釋後，有網民亦認為該下屬誠信有問題，惟仍有大部份人認為林作處理手法有問題，另亦有人認為此事「沒有誰對誰錯」。

同日，林作再發第三則帖文，強調該下屬每次已多次以家人作藉口請假。不過，有網民認為林作刻意引發爭議，質問他為何不一開始就道出此重點，指他是「attention seeker」，等至被大眾批評才逐一回覆。

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責任編輯：羅嘉欣