  • 17°C
香港時間 : 20211221日 (週二) 12:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【請假爭議】下屬因癌母暈倒請假陪做檢查　林作拒絕斥「每次有新藉口」網民批涼薄

健康 12:00 2021/12/21

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

林作近日因拒絕一名下屬請假而被批冷血

林作一向言行出位，近日他在社交媒體的帖文再度引起爭議。一名新入職的下屬因患癌母親在家暈倒，想陪她做身體檢查而請假。林作拒絕，斥「沒有藉口」並將對方移除。他公開下屬的請假對話截圖後，不少網民指他冷血、涼薄。其後他再透露，該下屬已多次以家人健康為由請假，「每次有新藉口」，不應支持。不過仍有網民質疑其處理手法，並指林作想透過爭議而獲取大眾注意。

最新影片推介：

拒絕下屬請假被批冷血

昨日（20日）林作在其IGfacebook上載請假對話截圖。從截圖內容可見，該名下屬表示，媽媽曾患肺癌，剛在家中暈倒，要陪她入院做檢查，故詢問公司的考試可否改期。下屬表示：「我會負責相關費用，宜家屋企得我一個。」

不過，林作回覆下屬時稱：

在我的世界裡，沒有藉口。你幾乎可以每次都有。聽住，係無藉口。因為成功，係義無反顧。由於你沒辦法釋除我的疑慮，我移除你。

他公開截圖後表示：

滾。你達不到我的要求，你就別旨意能夠加入我的團隊。替這個行業整頓一下agent質素。明年加入我的新人們， you have been warned.

第一則帖文一出，隨即引起網民熱議，不少人斥責他冷血、涼薄、不近人情、沒同理心，並反問若然是真，若然發生在自己身上，又會如何處理。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

林作：他每次都有新藉口

引發爭議後，林作幾乎逐一回覆留言，解釋不批假的原因：

他之前每次都說又有不同家人不舒服，每次都有新藉口，總之就是放飛機，你覺得攞自己媽媽健康來開玩笑的人，應該獲得支持嗎？

其後，他再發布第二則帖文，指該名新加入的下屬自首次面試後，已整個月沒見。他指對方說謊，過去數星期也用不同藉口推搪，已五次缺席會議、培訓和考試。經解釋後，有網民亦認為該下屬誠信有問題，惟仍有大部份人認為林作處理手法有問題，另亦有人認為此事「沒有誰對誰錯」。

同日，林作再發第三則帖文，強調該下屬每次已多次以家人作藉口請假。不過，有網民認為林作刻意引發爭議，質問他為何不一開始就道出此重點，指他是「attention seeker」，等至被大眾批評才逐一回覆。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【林作請人】列十大條件聘秘書首要傾慕林作　網民推薦麥明詩及林母：重點是免費
13:13 2021/04/09
【林作請人】列十大條件聘秘書首要傾慕林作　網民推薦麥明詩及林母：重點是免費
【話題情侶】自爆跟林作沒太多性生活　裕美：林作在家裡不穿褲子
14:03 2021/10/22
【話題情侶】自爆跟林作沒太多性生活　裕美：林作在家裡不穿褲子
【話題情侶】林母與麥明詩仍保持溝通　林作拒絕與前度聯絡：不要藕斷絲連
11:17 2021/12/02
【話題情侶】林母與麥明詩仍保持溝通　林作拒絕與前度聯絡：不要藕斷絲連

你可能感興趣

【林作請人】列十大條件聘秘書首要傾慕林作　網民推薦麥明詩及林母：重點是免費
13:13 2021/04/09
【林作請人】列十大條件聘秘書首要傾慕林作　網民推薦麥明詩及林母：重點是免費
【話題情侶】自爆跟林作沒太多性生活　裕美：林作在家裡不穿褲子
14:03 2021/10/22
【話題情侶】自爆跟林作沒太多性生活　裕美：林作在家裡不穿褲子
【話題情侶】林母與麥明詩仍保持溝通　林作拒絕與前度聯絡：不要藕斷絲連
11:17 2021/12/02
【話題情侶】林母與麥明詩仍保持溝通　林作拒絕與前度聯絡：不要藕斷絲連
健康問題 網絡熱話 林作 癌症 肺癌

最高瀏覽

【王力宏離婚】麥明詩指王力宏道歉迴避問題　十優港姐批評：沒承擔責任
16:45 2021/12/20
【王力宏離婚】麥明詩指王力宏道歉迴避問題　十優港姐批評：沒承擔責任
【王力宏離婚】Yumi出剖白文反洩露自己「派帽」　孫雨與何猷君相戀期間挑逗王力宏
13:31 2021/12/20
【王力宏離婚】Yumi出剖白文反洩露自己「派帽」　孫雨與何猷君相戀期間挑逗王力宏
【王力宏離婚】王力宏將「吾疆」過戶李靚蕾　9000呎豪宅市值1.2億可開百人派對
12:59 2021/12/20
【王力宏離婚】王力宏將「吾疆」過戶李靚蕾　9000呎豪宅市值1.2億可開百人派對