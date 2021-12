【請假爭議】下屬因癌母暈倒請假陪做檢查　林作拒絕斥「每次有新藉口」網民批涼薄

林作一向言行出位,近日他在社交媒體的帖文再度引起爭議。一名新入職的下屬因患癌母親在家暈倒,想陪她做身體檢查而請假。林作拒絕,斥「沒有藉口」並將對方移除。他公開下屬的請假對話截圖後,不少網民指他冷血、涼薄。其後他再透露,該下屬已多次以家人健康為由請假,「每次有新藉口」,不應支持。不過仍有網民質疑其處理手法,並指林作想透過爭議而獲取大眾注意。

拒絕下屬請假被批冷血

昨日(20日)林作在其IG及facebook上載請假對話截圖。從截圖內容可見,該名下屬表示,媽媽曾患肺癌,剛在家中暈倒,要陪她入院做檢查,故詢問公司的考試可否改期。下屬表示:「我會負責相關費用,宜家屋企得我一個。」

不過,林作回覆下屬時稱:

他公開截圖後表示:

滾。你達不到我的要求,你就別旨意能夠加入我的團隊。替這個行業整頓一下agent質素。明年加入我的新人們, you have been warned.