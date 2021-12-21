【萬千星輝頒獎禮】姜麗文提名連中三元　演《開心速遞》菲傭搶鏡奪女配呼聲高　

▲ 姜麗文於TVB頒獎禮提名連中三元，奪獎呼聲高。

《萬千星輝頒獎典禮2021》將於下月2日舉行，TVB在昨日（12月20日）各獎項的最後五強名單，當中姜麗文（Lesley）憑《愛‧回家之開心速遞》連打入「最愛歡迎女角色」、「最佳女配角」，以及「飛躍進步女藝人」的五強，連中三元，反映具實力兼觀眾緣。

姜麗文在《愛‧回家之開心速遞》演活菲傭Liza一角，獲不少劇迷追捧，更被看高中線成為「最佳女配角」大熱。

入行11年的姜麗文不依靠父蔭衝出成績，初入行當歌手時收入十分低，此外更曾受情傷的而患上抑鬱症，最後靠家人陪伴和自身努力撐過去。走出陰霾，現在其事業及愛情更是兩得意。

【開心速遞】姜麗文拒靠父蔭憑實力成功入屋 Lesley：不介意角色大小

▲ 姜麗文入行以來不靠父蔭。（經濟日報圖片）

星二代不靠父蔭

姜麗文於《愛回家之開心速遞》飾演菲傭Liza，於神態、說話都十分神似，成功憑角色入屋外，於早前播映的台慶劇集《星空下的仁醫》，Lesley演病童母親角色「睿睿媽」成功打動觀眾，其演技獲讚相當自然兼恰到好處，有網民甚至大讚「果然係秦沛個女」。

姜麗文出身於演藝世家，在11年前入行，起初大眾知道她是秦沛的女兒，而這位「星二代」未有依靠爸爸，於3歲時已立志做歌手的她，於加拿大念完書並於2010回流返港，跟與哥哥姜文杰自資組成獨立音樂組合Benji and Lesley，兄妹檔齊齊加入樂壇，一手包辦作曲、填詞及監製。

▲ 於《愛回家之開心速遞》裡飾演飾演傻氣家菲傭。

曾赴日本發展

事實上，姜麗文回港前已於日本NHK電視台當兒童節目主持，但因為一圓兄妹檔音樂夢放下一切。

Lesley曾於TOPick訪問分享當年在日本發展遇到的困難，由於日本人很注重禮儀及要求嚴格，故姜麗文要花點時間適應，平時外出也不可以素顏，否則被責難。

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另外，為顧及節目主持的形象，Lesley要遵守另類的規矩，「作為一個NHK電視台的『唱歌姐姐』，你就如神級一樣，是很乾淨，所以出外時我不可以上洗手間，即使想上?所也要忍著，或者趁沒人時偷偷地去。」

Lesley之後回港發展當上歌手，並與哥哥耗盡20萬製作及推出有3首歌的EP殺入樂壇，除了租錄音室，還要請樂手，攝影師、服裝及化妝師整頭，很快已花掉所有積蓄。

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不靠父親資助

縱然遇到經濟最難捱的階段，Lesley從沒想過靠爸爸秦沛的資助：「是試過窮到去超巿，想買一盒好想吃的士多啤梨，價值50、60蚊都買不起，是喊住的走。」

姜麗文謂，父親當時不知道這件事，但那時候真的很辛苦，而他們明白父親賺錢不容易，故兄妹二人沒要求過父親幫忙。

▲ 姜麗文跟哥哥曾自資當歌手。

演傻氣外傭出位

及至2017年轉簽TVB從演員再出發，憑著於《愛·回家之開心速遞》演傻氣外傭Lisa備受讚賞，近日姜麗文劇接劇沒停過，拍畢劇集《白色強人II》後即接拍新劇《雙生陌生人》，終於憑自己努力闖出名堂。

生於演藝世家的Lesley，爸爸秦沛為資深老戲骨，兩位叔叔姜大偉及爾冬陞是演員外，更是電影導演、監製。但她沒想過靠家族幫忙，與哥哥姜文杰都寧願自資做歌手：「有時回頭想如果靠家人幫忙發展會容易一點，但我以自己為榮。」

她續稱：「若果沒經歷自資歌手的艱辛，一下就大紅大紫的話，現在我就沒有懂感恩的心，即使只讓我上台唱歌4分鐘，我每一秒也在珍惜，得到一些具發揮的角色，我會盡力去演，不會覺得是理所當然，很享受整個過程。」

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曾患嚴重抑鬱症

沒有靠父親人脈打關係，不過有位影帝級爸爸，姜麗文當然不放過找爸爸當「演戲導師」的機會：「每次收到劇本都跟爸爸研究角色，拍攝期間又錄playback讓他看，他每次給的意見都很合理。爸爸說我眼太大，所以演戲時要收歛一下眼神，當拍攝激動或嬲怒戲份時才用上。」

演藝路上靠自己努力獲得肯定，情路上Lesley亦嘗過苦澀，2014年經歷了一段很不如意的感情創傷，翌年自揭即確診患上嚴重的抑鬱症，她更公開提及自己曾三度自殺。

▲ 姜麗文患抑鬱症期間，幸得丈夫Pakho扶持。

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找到終身伴侶

Lesley於TOPick專訪透露病情最嚴重時的情況：「完全失去動力時，只想窩在床上逃避一切，但每次到最後都會證明給自己看，工作、出門、見人都會對病情有幫助，只是強逼自己踏出家門的第一步最艱難。有時抑鬱症就像怪物一樣控制你，但到最後還是要自己處理，告訴自己這個不是你、是你的病，要做呼吸練習。」

Lesley慢慢透過運動和自我檢測，在情緒病中康復過來，而丈夫Pakho也陪伴她渡過一切，帶她一齊運動、行山等分散注意力。

抑鬱症最重要有身邊人的陪伴和體諒，幸好Lesley找到了Pakho：「他非常之了解這個病，願意為我去上網找資料、讀更多的書，他還會跟我經常做善事，覺得他不是只個好男朋友，還是個好的life partner。因為我知道不論發生甚麼事，在我情緒不穩時，他會是個很好的拍檔。」