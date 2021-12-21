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【超市大搜查】P&G旗下多個子品牌產品驗出含致癌物苯　急回收32款噴霧式乾洗髮及護髮素【附完整名單】

食用安全 12:37 2021/12/21

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

P&G回收32款噴霧式乾洗髮及護髮素。

美國P&G（寶潔）宣佈召回一系列乾洗髮及護髮噴霧產品，涉及多個子品牌包括：Pantene（潘婷）、Aussie、Herbal Essences（植感哲學）、Waterless等。P&G公告指出，由於檢測出「意想不到含量」的致癌物苯，故選擇召回產品。

綜合外媒報道，P&G發公告表示，苯並非任何一款噴霧式產品的成分，但部份乾洗洗髮水、乾洗護髮素噴霧產品近日的噴霧推進劑檢測到「意想不到含量的苯」。目前為止，P&G尚未收到任何與此次召回相關的不良事件報告。P&G又相信，每日接觸產品中檢測到的苯含量，預計不會對健康造成負面影響，但出於謹慎考慮，決定召回產品。

涉及品牌及產品：

  • Pantene（潘婷）
  • Aussie
  • Herbal Essences（植感哲學）
  • Waterl<ss
  • （已停產） Hair Food
  • （已停產） Old Spice

召回的Pantene產品，於2019年1月至2021年6月期間生產。

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據美國FDA，苯被歸類為人類致癌物，可通過吸入、口服和皮膚接觸，並可能導致癌症，包括白血病、骨髓血癌及可能危及生命的血液疾病。苯在環境中無處不在，每日都會從多種來源包括室內、室外接觸得到。

P&G又指，涉及品牌的其他產品，都不在此次召回內，可以繼續使用。而生產代碼不同的乾洗洗髮水、乾洗護髮素噴霧產品亦不受影響，可以繼續使用。詳細問題產品名單【按此】

涉事品牌潘婷、植感哲學、澳絲袋鼠等均有在中國銷售。不過寶潔中國於19日回應，此次召回僅涉及北美地區的部分乾發噴霧類產品，不涉及洗髮護髮類產品，也不涉及中國市場。相關產品均為在美國生產，並未進口到中國。寶潔表示，在中國市場銷售的所有產品均符合國家相關法規標準。

責任編輯：羅嘉欣

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