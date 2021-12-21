【聖誕2021】汴京茶寮Hello Kitty主題限定茶室　品嘗和風甜品呷茶兼打卡

▲ 為期3個月的「汴京茶寮‧Hello Kitty 主題限定茶室」，一眾粉絲一定不要錯過。(餐廳提供)

今個聖誕及新年假期，大家都不能外出旅行，其實留港度假同樣精采，中環的日式精品茶室汴京茶寮與Sanrio合作，推出為期3個月的「汴京茶寮‧Hello Kitty 主題限定茶室」，將Hello Kitty與和風茶室結合，讓大家於今個冬日與Hello Kitty一起「遊日」，享受茶品與和風甜品，一解思念日本之情。

甫入汴京茶寮，處處可見Hello Kitty 的蹤影，大家可以瘋狂打卡，呃Like絕對無難度。同時茶室有一系列期間限定食品，包括汴京茶寮‧Hello Kitty 手沏抹茶甜品套餐(488元)，有手沏抹茶、迷你梅味素麵連 Hello Kitty 魚片、厚燒玉子、抹茶銅鑼燒、迷你蘋果卷蛋、Hello Kitty 抹茶曲奇、Hello Kitty 抹茶馬卡龍、Hello Kitty 抹茶蛋糕及抹茶生朱古力 ，款款都賣相精緻。

如果想食朱古力，便可選汴京茶寮‧Hello Kitty 抹茶生朱古力禮盒(288元)，有日本製桐木盒一盒八粒，朱古力及抹茶原材料均由日本直送，在香港以人手製作，入口香甜。

▲ 汴京茶寮‧Hello Kitty 手沏抹茶甜品套餐(488元)(餐廳提供)

多款禮盒選擇

來到茶室當然要嘆杯靚茶，有5款期間限定茶飲(58元起/杯)可供大家選擇，包括抹茶入玄米茶、靜岡煎茶、Hello Kitty抹茶鮮奶及Hello Kitty 焙茶鮮奶等。

如果想追求新鮮感，可挑選Hello Kitty 碧潭飄雪氣泡茶(88元)，把碧潭飄雪茉莉花茶以低溫浸泡 8 小時，再製成氣泡茶，入口充滿花香及微甜，並不含糖份及酒精。

其他限定產品還有汴京茶寮‧Hello Kitty 手沏抹茶連茶碗禮盒(838元)，包括風呂巾、桐木木盒、抹茶碗、日本茶道級抹茶粉、日本人手製茶筅(日本經濟產業大臣指定傳統工藝品)及茶杓，用作送禮絕對夠體面。汴京茶寮‧Hello Kitty 隨行杯連煎茶禮盒(498元)，有隨行杯及罐裝煎茶茶包 15 個。茶葉均從日本宇治茶農直接採購，茶包布料就採用日本製造之植物可降解纖維，安全環保，大家飲得放心。

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汴京茶寮

地址：中環雲咸街 38 號

備註：以上精品均可於汴京茶寮店或網店選購

記者：招美寶