【公海遊】郵輪公海遊兒子意外受傷縫4針　醫護一個暖心舉動獲港媽大讚

▲ 郵輪公海遊兒子意外受傷縫4針，醫護一個暖心舉動獲港媽大讚。

疫情下市民難外遊，不少人會考慮選擇本地公海遊。近日有港媽於網上分享親身經歷，指兒子在郵輪泳池跌倒受傷，被即時送完船上的醫療中心，並縫了4針，期間醫護人員表演專業，一個暖心舉動更獲港媽大讚。

該名港媽於Facebook群組「Staycation HK Hotel - 留港宅度假 本地酒店住宿優惠」發文，指早前參加了皇家加勒比遊輪海洋光譜號公海遊，但兒子在泳池不慎跌倒，救生員連忙將他帶到醫療中心，由於傷口頗深，需即時縫4針。

過程中外籍醫生和護士用英文及普通話與他們溝通，並清楚說明處理傷口的方法，而整個服務包括醫生檢查、縫針及藥物，均沒有額外收費。

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港媽提到，醫生為兒子縫針後，給了他一張醫生紙，紙上寫有「Chocolate ice cream. Urgent!!（朱古力雪糕，緊急！）」，讓小朋友到餐廳免費領取雪糕。

其後，醫護人員又得悉他們還未吃午餐，貼心地為他們準備客房用餐服務，並為小朋友送上一包薯片。事後他們回到房間，醫療中心在30分鐘內兩次致電跟進兒子的狀況。

港媽大讚郵輪公司的危機意識和醫療服務，且細心體貼待客，並再次感謝公司各部門的配合。貼文一出，不少網民留言祝小朋友早日康復，並稱讚醫護人員的專業，「好窩心嘅服務」、「船上嘅危機處理處理得好好，值得一讚」。

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責任編輯：羅嘉欣