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【聖誕2021】灣仔茂蘿街4.5米互動光影許願樹　每晚3場免費光影音樂Show  

休閒消費 13:22 2021/12/21

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

灣仔茂蘿街7號（M7）的休憩空間矗立了一棵約4.5米高的「許願樹」。（商戶提供）

近日，灣仔茂蘿街7號（M7）的休憩空間矗立了一棵約4.5米高的「許願樹」。這個名為《光影樹下 願望成真》的「許願樹」，以光影互動形式呈現，結合科技元素，成為首棵屹立於市區的互動光影許願樹，以五光十色的光線為M7打造全新姿態。

樹下祈願發放幻彩光效 

前來許願的市民，只需站到樹的中央，透過願望種子許願，整棵「許願樹」便會透過電腦編程的燈光裝置，亮起五光十色的幻彩光效，在枝葉間發放耀眼奪目的光彩，並播放特色的主題音樂。而音樂的節奏會隨着燈光顏色的不同而變化，寓意接收許願者的祈願。

另外，有別於一般戶外光影裝置單向的燈光模式，《光影樹下 願望成真》可加強與許願者的互動性。樹的四周連接「氣根」，當市民觸動「氣根」的感應器，更會令「氣根」幻化成不同的光影和音效，帶來全場聲光合奏的效果。

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每晚三場燈光音樂Show 

此外，每晚於指定時間（晩上6:30、7:30及8:30），《光影樹下 願望成真》會上演3場表演，各由5幕燈光音樂滙演組成。市民可欣賞到長達3分鐘、結合多媒體投影技術的《聲光合影》燈光樂韻匯演。

記者：王嵐

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