【聖誕2021】玩轉大館馬戲季迎聖誕新年　免費觀賞馬戲及參加工作坊【內附連結】

▲ 「玩轉大館馬戲季」於大館各處舉行，眾多馬戲好手將齊集大館，在獨特的戶外及戶內空間施展渾身解數。

聖誕期間有甚麼節目可以參與？大館由即日起至至2022年1月2日舉行全新「玩轉大館馬戲季」，於聖誕及新年期間再次帶來多個本地及世界各地的馬戲演出及工作坊，部分節目更是免費觀賞，還有巨型聖誕樹可以打卡，不妨到訪一遊。

「玩轉大館馬戲季」於大館各處舉行，眾多馬戲好手將齊集大館，在獨特的戶外及戶內空間施展渾身解數。12月24日至27日有本地創作團隊TS Crew的《聖誕．老鼠・胡桃鉗》，將經典聖誕芭蕾舞劇《胡桃夾子》最緊張刺激的一幕 「士兵大戰老鼠」為創作核心，加入多種香港本土表演和文化元素，編作出全新馬戲表演。

《釘孤枝熱血大亂鬥》則於12月31日至2022年1月2日開演，由本地及台灣馬戲精英連場單挑對決，各路馬戲新秀於「釘孤枝熱血高手大會」展示實力後，再於「釘孤枝熱血大亂鬥」中即場抽籤比拼，由現場觀眾投選晉級者。同樣可免費參與，但需預先登記。

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另外還有胡桃馬戲小學堂免費親子工作坊、馬戲修煉營等不同活動，多個免費節目現於網上登記，詳情請瀏覽大館網頁。檢閱廣場正中央更有一棵高達12米的「愛心樹」，盡情打卡歡度聖誕。

《聖誕．老鼠・胡桃鉗》

日期及時間：12月24至27日 4:30pm，12月25至26日 2pm

地點：大館檢閱廣場

釘孤枝熱血高手大會

日期及時間：12月31至2022年1月1日 3pm

釘孤枝熱血大亂鬥

日期及時間：2022年1月2日 3pm

馬戲電影《伊莎貝拉》

日期及時間：12月30日，網上首映

記者：張頌婷