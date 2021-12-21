【傷害他人】撕爛同學筆記本 女學生：我不想她們考試拿高分

▲ 女學生撕爛同學筆記本，只是不想不想她們考試拿高分。

教師友人最近處理一件事件。她班上的一位女生乘人不覺，把一些同學的筆記本偷走。起初幾位失主以為自己大意亂放而丟失，後來大家覺得事有蹺蹊，於是暗中觀察，赫然發現有人刻意偷竊。

「是你偷了她們的筆記本嗎？」老師問那位女生。「是，全是我偷的。」她直認不諱。「筆記本在哪裏？」「我撕爛棄掉了。」「原因？」「我不想她們考試拿得高分。」「為何你不考慮向她們借筆記，或者自己努力溫習，令自己取得高分？」「她們不會借我看。我如何努力讀書，也不會考得好。」「言下之意，你自己無法考得好成績，也不想別人考得好，同意嗎？」

女生低頭不語。

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想起一事。內地一名考生在進行高考時，突然情緒失控，撕爛了附近兩位同學的答題紙。原來當時該位考生遇到不會答的題目，情緒崩潰了，於是心裏生了「我考砸了，你們也別想好過」的魔鬼念頭，繼而出現損人不利己的行為。

情緒崩潰是理由，還是藉口？情有可原嗎？自己不想努力，有權令他人難過嗎？

人生不如意事十常八九，生活的不幸不應該成為傷害他人的理由，特別是那些與自己無直接關係的人，他們沒有義務幫助你或我追求人生的意義，更不應替你或我承擔苦難。不管上天如何苦待我們，我們可以選擇怨天、怨地、怨社會，但沒有特權傷害無辜的人。

誰的人生都會有低谷時光，能勇敢面對挑戰固然最好，但消極也不要連累他人，許多傷害永遠無法彌補，也不會有重新開始的機會。