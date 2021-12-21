【虛報炸彈】涉虛報兩文憑試試場有炸彈　男公務員准保釋明年2月再訊

▲ 涉虛報兩文憑試試場有炸彈，男公務員准保釋明年2月再訊。（資料圖片）

報稱公務員的男子 涉於2020年文憑試期間，虛報培正中學及聖言中學兩試場有炸彈，警方其後在其住所發現藏有他人身分證，揭發他於2018年在香港足球總會偷取他人銀包，被控盜竊罪及向他人傳達有炸彈的虛假消息等共3罪，案件今（21日）於觀塘裁判法院提堂。裁判官押後案件至2022年2月15日再訊，以待控方索取法律文件，被告准保釋候訊。

被告楊偉忠（54歲），報稱公務員，被控1項盜竊罪、1項管有他人身分證罪及1項向他人傳達有炸彈的虛假消息罪。

被告暫時毋須答辯，控方申請將案件押後至明年2月15日，以待索取法律文件。裁判官批准申請，將案件押後至2022年2月15日再訊，其間被告准保釋候訊。

控罪指，被告於2020年5月4日，在香港與其他不知名人士，將明知或相信是虛假的消息向警方傳達，意圖誘使警方相信於九龍培正中學及九龍新清水灣道聖言中學放有炸彈或放有會爆炸或易燃的物品物體或物件。

被告另被控於2018年8月10日，在何文田香港足球總會偷竊1個黑色銀包，內有1張香港身份證、港幣10元、1張中國銀行提款卡，1張花旗銀行Visa卡及1張職員證，而上述物品為杜文現的財產。被告另被控於2020年6月17日，在土瓜灣一單位內管有屬於杜文現的身分證。

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記者：梁錦麟