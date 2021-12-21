【人氣生果】4大韓國士多啤梨比拚　阿爾塔王陣陣淡桃香獲評「LV級士多啤梨」

▲ 4款香甜士多啤梨都有不同口感與味道。

12月份踏入了士多啤梨的當造季節，臨近聖誕新年，士多啤梨自然成為人氣送禮之選！近年韓國士多啤梨大受歡迎，其中有4款人氣品種最為受歡迎，TOPick為大家整理4款人氣韓國士多啤梨特點，讓大家揀啱心水送禮！

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K-Orchard Tina Berry Premium 士多啤梨

1. 阿爾塔王

▲ 阿爾塔王士多啤梨。（圖片由K-Orchard提供）

阿爾塔王士多啤梨，有一陣陣的淡桃香，甜酸比例恰到好處，果型碩大，堪稱「士多啤梨中巨人族」，果肉結實有咬口，不會太過軟腍，有著「LV級士多啤梨」之稱。

2. 雪香

▲ 雪香士多啤梨。（圖片由K-Orchard提供）

雪香士多啤梨的味道香甜感十足，入口融化的口感如白雪般，質感軟滑。此品種甜度高，香味濃郁，糖度達14度，更是長期高踞韓國內銷No. 1！由12月到2月都是雪香的最佳品質期，它果肉嬌嫩，保存難度極高，所以更顯矜貴。

3. 梅香

▲ 梅香士多啤梨。（圖片由K-Orchard提供）

梅香士多啤梨是韓國出口的No.1品種！口感偏向爽實、帶有清新香氣，糖度達10度，價格親民，由12月到4月是梅香的當造期，CP值很高，因此多吃也不覺「肉赤」。

4. 金實

▲ 金實士多啤梨。（圖片由K-Orchard提供）

金實由梅香和雪香混合種植而成的士多啤梨，它集合了梅香的爽實口感，同時具有雪香的體型，並帶有濃濃的士多啤梨香氣，味道濃郁且糖度極高。

K-Orchard Tina Berry Premium士多啤梨零售點：

AEON黃埔、AEON康山、又一城TaSTe、東薈城TaSTe、太古廣場GREAT Food Hall、3hreesixty圓方。

K-Orchard x Jam Story果醬二三事韓國士多啤梨果醬

▲ K-Orchard x Jam Story果醬二三事士多啤梨果醬。（圖片由K-Orchard提供）

為慶祝是次韓國士多啤梨推廣活動，K-Orchard聯同本地手工果醬品牌Jam Story 果醬二三事，推出限定韓國士多啤梨果醬，大家可以配鬆餅、pancake、雪糕、原味乳酪、吐司食用，或用作調製飲品亦可。

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記者：蕭雅文