【王力宏醜聞】畢業論文研究王力宏歌曲　音樂系學生崩潰求改題︰早知選周杰倫

▲ 王力宏被前妻李靚蕾大爆醜聞，連累內地一名音樂系女學生急急改論文。

藝人王力宏離婚，遭前妻「蕾神」李靚蕾以毀滅式指控他出軌、性濫交等惡行，形象大崩壞成「劣跡藝人」，各大品牌紛紛與他割席，連學生都受影響。內地一名音樂系女學生選了王力宏的歌曲作論文研究題目，連累她深夜急急求老師讓其修改論文，並崩潰大喊︰「早知選周杰倫」！

微博一名網民日前發文大呻，因王力宏醜聞爆出而被迫改論文題目，並附上論文的相片及與老師的對話截圖。該名網民為某大學音樂舞蹈學院的音樂表演系學生，研究題目是流行音樂，並以歌曲《花田錯》作研究範例。

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該篇論文開題報告提到，《花田錯》是由流行樂男歌手王力宏創作、作曲、演唱，引用了京劇中的唱詞《花田錯》的名字，改編成情歌，將流行風格和戲曲風格完美結合，為流行音樂注入新的藝術生命，也讓更多人領悟戲曲的魅力，故此以《花田錯》為例探究流行音樂與戲曲元素的融合路徑具有代表性。

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嫌棄陶喆出軌 豈料王力宏更差

指導教師意見一欄中，在9月初寫道「同意修改後開題」。不過，從另一張聊天紀錄截圖見到，該名學生在本月18日凌晨傳訊息給指導老師說︰「老師實在不好意思深夜打擾您，我寫的花田錯嘛，王力宏最近出事了，我想問問您，論文寫了劣跡藝人的歌會不會有什麼影響，或者開題報告答辯結束之後，還能不能修改題目？」

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訊息最後還附上一個「大哭」的Emoji。同學還向老師抱怨，當初一直猶豫應選陶喆還是王力宏的作品做研究，因為他倆算是中國風流行音樂的代表人物，後來考慮到陶喆之前婚內出軌而被淘汰，選了王力宏，現非常後悔沒有選擇周杰倫。

我想著王力宏近幾年沒有緋聞，也算安分守己專心做音樂，沒想到「不鳴則已，一鳴驚人」，我服了，我當初就應該選周杰倫。

帖文一出即引來大批網民留言：「太可憐了」、「笑死」，亦有人建議，學生寫論文應避開藝人，因為很容易被連累，若真的要選就選女歌手，「人設崩塌機率遠小於男歌手」。

▲ 周杰倫日前半夜突發文，並附上一張看睡蓮畫作的相片，被網民笑指「食花生」。（IG圖片）

改選李玟和周杰倫歌曲《刀馬旦》

其後內地《封面新聞》聯絡到該名學生，原來是來自雲南的女生吳麗，她在專科畢業後曾考上雲南某學校音樂教師的職位，後來放棄並選擇繼續讀書，研學音樂表演專業。她在網上分享今次的自身經歷，只是想進行學術上的討論，並提醒大家開題一定要慎重。

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吳麗表示，在12月17日晚，王力宏前妻李靚蕾在網上發文控訴王婚內出軌、冷暴力、轉移財產等醜聞。當時吳麗已完成其本科生畢業論文（設計）開題報告書，並完成開題答辯。至於為甚麼選擇《花田錯》，吳麗指主要是因為歌曲很好聽。

她於18日凌晨1時57分聯繫指導老師，並附上了李靚蕾的萬字長文截圖，希望老師批准改題目。她表示，指導老師也非常重視此事，因擔心會影響其學術生涯，所以經討論後同意讓她修改論文題目，她最終改選李玟和周杰倫的《刀馬旦》，現忙於為新題目進行論證。

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責任編輯︰王明芳