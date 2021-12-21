【感情亂局】一場「兄弟情」變男方醉後強吻 跟蹤上班躲在她家附近暗角處

▲ 鄧藹霖表示，一場「兄弟情」變男方醉後強吻，最後跟蹤女方上班躲在她家附近暗角處。

「男人同女人真係唔可以做純友誼嘅好朋友？」難得發問的中年女士仍能保存天真爛漫的個性，我搖搖頭回答：「就算係答你可以嘅，都係呃你。」

其實她的個人經歷，已經可以活生生給她答案了。故事的開端非常正路，她認識了一班朋友，當中有位男士跟她談得特別投契，對方經常會殷勤幫她做跑腿，又或隨傳隨到她的家中修理東西。二人經常會相約用膳，又或把酒談心。

我曾揶揄她：「喂，你係咪鍾意呢個男人？」她大笑：「黐綫啦！佢都唔係我鍾意嘅類型，我哋係好兄弟嚟㗎！」

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故事發展下去，果然出事了！那個晚上，雙方都飲得半醉，對方突然強吻她，幸好她酒醉三分醒，猛力推開他！從那一刻開始，他們的「兄弟」關係也應聲終止了，她不願意再跟這人接觸，就連想起他都嘔心。

可惜這個故事沒有就此輕易完結，往後的情節更變得愈來愈荒謬。女的每天接收到對方不停傳來的信息纏擾，有時對方又會偷偷擺放禮物於她的家居門前，她在上班的車廂裏曾多次碰上他，甚至赫然發現他躲在她家附近的暗角處……

她怕，真的很怕。從沒想過當初道貌岸然的他，竟然是個跟蹤狂。但那個男人也可能在想：「佢對我咁好，肯定係鍾意我嘅！」搞成這個亂局，她是否也有責任？