【愛上我的衰神】鄭子誠首度反串演出　「陰謀情人」扮完師奶扮阿婆

▲ 鄭子誠於劇裡反串扮女人。

新劇《愛上我的衰神》將接棒《拳王》於下周一首播，《衰神》以跨越維度的奇幻愛情做主線，只有短短十集的《衰神》，前五集與後五集風格截然不同。

劇中演員除了男主角陳北河（胡鴻鈞飾）及女主角小渝（陳嘉慧飾）外，一班綠葉也十分搶鏡！先說有「陰謀情人」之稱的鄭子誠，近期在多套無綫劇中「轉奸為忠」的子誠，這次飾演生活在第二維度的司馬崑崙，亦是小渝上司。

每次演出劇集也引發熱話的子誠，這次劇集未開播已「先聲奪人」，皆因今日TVB發布的官方宣傳照中，子誠竟難得一見地大展其扮嘢天份，先後扮演「鬈髮師奶」、「揼心阿婆」及「頹廢學生哥」等，由於子誠扮演女性極為罕見，齋睇相都感受到嗰股「震撼」。

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鄭子誠首度反串演出

縱然扮嘢Look夠晒爆笑，但在其他宣傳照中，子誠卻一臉正經兼勁有霸氣，更與劇中其他演員有衝突場面。

事後訪問子誠，他直認是次是首度反串演出，問到為何願意作出如此大犧牲，他笑言：「我覺得整件事都幾有趣，純粹搞笑、個故仔又非現實，所以豁出去試下。加上因為造型特別醜，我更加沒有緊張，如果要我扮靚女我就真的不可以啦。」

▲ C君嘅神父造型VS鄧智堅嘅道士造型，幾有Gimmick喎。

子誠續指花了大半天時間試造型：「好多東西要試，包括髮型和衫！因為扮女人要有胸，他們給了我一些Bra，一係就不合適，或者啱戴但又沒有效果。我試過塞兩個橙落去，但又好核突。」

另一亮點角色，為C君所飾演的「阿發」，他由原本的「小迷信」升呢至「超迷信」，不但五時三刻搵大師驅邪驅鬼，又在家中張貼大量靈符，但依然連連遇到怪事，且出來效果搞笑多於恐怖。

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