【冬至哀歌】單親媽做地盤清潔工住劏房養全家　每月開工29日加班20日：隨時餓死仲諗健康？

▲ 近40歲的單親媽阿萍在地盤做清潔散工，為養全家每月上班29天，有20天也需加班，與家人住在深水埗的劏房。

今日是冬至，不少打工仔提早下班做節，但亦有不少基層勞工為生存、養家，天天工作，未敢休息，談生活。「關注草根生活聯盟」昨日（20日）在其facebook專頁發文分享一名基層單親媽媽刻苦養家的經歷。近40歲的單親媽媽阿萍在地盤做清潔散工，兩年多來，每月上班29天，有20天也需加班，常在工作中受傷。但她說：「隨時餓死街頭，仲諗未來健康？」阿萍與自己母親、一對子女居於深水埗的劏房，生活捉襟見肘，曾欲申請政府津貼，但因被職員嘲諷，手續繁複而放棄。今年冬至，她只想早些回家，與家人一起吃飯。

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全文轉載如下：

2021年多咗咩？咪多咗皺紋同白頭髮囉。唔好成日話我捱到殘，我只係年紀開始大。

阿萍將近四十歲，是單親媽媽，跟一對子女及母親同住深水埗劏房。兩年來，一直做地盤清潔散工，每月返工28、29日，自己生病或小孩不舒服才會請假。這位「鐵人媽媽」說話爽直，口頭禪是：「返多一日就多一日糧。」即使明天冬至，也不例外：「看看會否早收工陪仔女，可能有機會。」她笑言自己廚藝了得，水蒸雞、炆豬手、蒸排骨，子女通通都愛：「但好少機會煮，冇時間。」今年冬至只望可早些回家，一家人簡單食一餐。

每日朝八晚五工作，而且地盤較遠，很多時候天未光阿萍就要出門，而每月約有20日需要加班：「多＄100，我肯搏嫁。」地盤多雜物，阿萍手腳常常被刮損，最嚴重一次是去年不慎踩到泥漿「拗柴」，休息了漫長的十天：「嗰排唯有慳啲、食少啲，返唔到工都要接受現實。」對於身體累積的勞損，阿萍自覺尚年輕撐得起：

顧好眼前，聽日隨時餓死街頭，仲諗未來健康？ 冇諗咁多。

一家四口，住的劏房有一房一廳一廁，光線嚴重不足，阿萍最擔心影響子女學習，去年始申請公屋。很多時候，阿萍放工回家已八點，自己吃「尾圍」，一對子女會出來陪她談談今天上學、補習發生的事。每星期唯一可喘息的時光，就是星期六日子女放假，而星期日阿萍又可提早放工半小時：「可以買靚少少的餸煮給仔女，看著他們在公園玩。」一家人健康、有傾有講，是阿萍工作的最大動力：「弟弟常會問我：『媽媽做嘢洗唔洗曬太陽？今日辛唔辛苦？』，我答：『唔洗曬太陽，唔辛苦』，他會說『咁我就放心』。」

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長時間做勞動性高風險工作，「搏盡」月入一萬五千多元，要應付五千八百元租金、飲食、教育等洗費，每月已所淨無幾。阿萍從不言苦，因小時候在鄉下家境貧困，吃蕃薯充饑，自己八、九歲已經要煮飯、做家務。而靠自己，另一原因是對政府失去信心，阿萍提到去年申請「低收入在職家庭津貼」，立時一肚火：「不斷要補文件，又不斷否定，說我解釋得不清楚。」自言學歷不高，阿萍指一拿到信件就頭痛：

我多問幾句，職員甚至話『你睇唔明咩？再嘈，我哋會查返你以前啲錢。』

折騰了一年，與其說幫助，阿萍倒覺得政府特意為難基層，最後她放棄申請。

終於又一年，阿萍慶幸身邊親友都健康：

生活難，有人比你更困難；就算難，都已過了12個月。

文章獲「關注草根生活聯盟」授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《每月開工29日 冬至照踩 單親「鐵人媽媽」不言苦》

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責任編輯：黃泳欣