  • 17°C
香港時間 : 20211221日 (週二) 14:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【酒店自助餐】城景國際元旦鮑包花膠自助晚餐　一月生日之星送半磅蛋糕賀生辰【內附連結】

休閒消費 13:13 2021/12/21

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

即焗的迷你鮑魚野菌撻，鮑魚鮮味與野菌清香，出奇地合拍。(圖片由餐廳提供)

將佳節歡樂氣氛延續下去，城景國際City Cafe在新一年首天便以鮑魚、花膠等矜貴食材，打造海鮮自助晚餐。甫入座已每人奉上一客的碧綠蠔皇花膠扣鮑魚，以慢火熬燜的花膠入口軟滑，鮑魚軟糯又不失煙韌，十分滋味。

若怕眼花撩亂選擇困難的話，不妨跟隨大廚心水推介逐一品嘗。先有鋪上飛魚籽醬焗至漂亮金黃色的花膠飛魚籽醬焗大蝦、低溫焗製的花膠鮑參炆飯釀魷魚筒、即場焗製的迷你鮑魚野菌撻等。愛吃小菜類的則有花膠?螺片炆雞球、香芒莎莎花膠新西蘭龍蝦仔咯嗲等，一樣令人食指大動。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

另一邊開放式廚房則有各式天婦羅炸物、煎海鮮、香草燒羊仔鞍等，當中的堂煎和風蒜片炒黑毛和牛粒定要一試，新鮮熱辣又惹味。至於甚受歡迎的生蠔怎少得，更指明是空運而來，兼且源源不絕供應。另亦有雪花蟹腳、凍蝦、荷蘭藍青口及各類日式刺身等。

在大魚大肉之餘，也可到新鮮沙律吧來refresh一下，有超過10款沙律配搭，清新又開胃。至於甜品控則可來一趟抹茶之旅，梳乎厘、心太軟等全換上抹茶版本，另亦有抹茶紅草莓泡芙、抹茶十勝紅豆布甸等。

城景國際City Cafe「鮑魚 ‧ 花膠 ‧ 海鮮自助晚餐」

日期︰2022年1月1日至31日

時間︰18:30-21:30

收費︰每位淨價$478起

(生日客人送半磅生日蛋糕)

記者︰劉妙賢

相關文章

【聖誕2021】富豪香港酒店「帕丁頓熊冒險之旅」住宿餐飲 雙人客房+早餐$1,100起
12:40 2021/11/30
【聖誕2021】富豪香港酒店「帕丁頓熊冒險之旅」住宿餐飲 雙人客房+早餐$1,100起
【聖誕staycation】10大酒店住宿套票優惠合集　人均$495起嘆自助早餐+精選體驗禮遇
16:53 2021/12/16
【聖誕staycation】10大酒店住宿套票優惠合集　人均$495起嘆自助早餐+精選體驗禮遇
【聖誕2021】灣仔會展聖誕自助餐早鳥預訂享85折　聖誕老人指定日子現身派禮物
11:44 2021/12/01
【聖誕2021】灣仔會展聖誕自助餐早鳥預訂享85折　聖誕老人指定日子現身派禮物

你可能感興趣

【聖誕2021】富豪香港酒店「帕丁頓熊冒險之旅」住宿餐飲 雙人客房+早餐$1,100起
12:40 2021/11/30
【聖誕2021】富豪香港酒店「帕丁頓熊冒險之旅」住宿餐飲 雙人客房+早餐$1,100起
【聖誕staycation】10大酒店住宿套票優惠合集　人均$495起嘆自助早餐+精選體驗禮遇
16:53 2021/12/16
【聖誕staycation】10大酒店住宿套票優惠合集　人均$495起嘆自助早餐+精選體驗禮遇
【聖誕2021】灣仔會展聖誕自助餐早鳥預訂享85折　聖誕老人指定日子現身派禮物
11:44 2021/12/01
【聖誕2021】灣仔會展聖誕自助餐早鳥預訂享85折　聖誕老人指定日子現身派禮物
自助餐 酒店 美食 晚餐

最高瀏覽

【王力宏離婚】麥明詩指王力宏道歉迴避問題　十優港姐批評：沒承擔責任
16:45 2021/12/20
【王力宏離婚】麥明詩指王力宏道歉迴避問題　十優港姐批評：沒承擔責任
【王力宏離婚】Yumi出剖白文反洩露自己「派帽」　孫雨與何猷君相戀期間挑逗王力宏
13:31 2021/12/20
【王力宏離婚】Yumi出剖白文反洩露自己「派帽」　孫雨與何猷君相戀期間挑逗王力宏
【王力宏離婚】王力宏將「吾疆」過戶李靚蕾　9000呎豪宅市值1.2億可開百人派對
12:59 2021/12/20
【王力宏離婚】王力宏將「吾疆」過戶李靚蕾　9000呎豪宅市值1.2億可開百人派對