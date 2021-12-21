【酒店自助餐】城景國際元旦鮑包花膠自助晚餐　一月生日之星送半磅蛋糕賀生辰【內附連結】

▲ 即焗的迷你鮑魚野菌撻，鮑魚鮮味與野菌清香，出奇地合拍。(圖片由餐廳提供)

將佳節歡樂氣氛延續下去，城景國際City Cafe在新一年首天便以鮑魚、花膠等矜貴食材，打造海鮮自助晚餐。甫入座已每人奉上一客的碧綠蠔皇花膠扣鮑魚，以慢火熬燜的花膠入口軟滑，鮑魚軟糯又不失煙韌，十分滋味。

若怕眼花撩亂選擇困難的話，不妨跟隨大廚心水推介逐一品嘗。先有鋪上飛魚籽醬焗至漂亮金黃色的花膠飛魚籽醬焗大蝦、低溫焗製的花膠鮑參炆飯釀魷魚筒、即場焗製的迷你鮑魚野菌撻等。愛吃小菜類的則有花膠?螺片炆雞球、香芒莎莎花膠新西蘭龍蝦仔咯嗲等，一樣令人食指大動。

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另一邊開放式廚房則有各式天婦羅炸物、煎海鮮、香草燒羊仔鞍等，當中的堂煎和風蒜片炒黑毛和牛粒定要一試，新鮮熱辣又惹味。至於甚受歡迎的生蠔怎少得，更指明是空運而來，兼且源源不絕供應。另亦有雪花蟹腳、凍蝦、荷蘭藍青口及各類日式刺身等。

在大魚大肉之餘，也可到新鮮沙律吧來refresh一下，有超過10款沙律配搭，清新又開胃。至於甜品控則可來一趟抹茶之旅，梳乎厘、心太軟等全換上抹茶版本，另亦有抹茶紅草莓泡芙、抹茶十勝紅豆布甸等。

城景國際City Cafe「鮑魚 ‧ 花膠 ‧ 海鮮自助晚餐」

日期︰2022年1月1日至31日

時間︰18:30-21:30

收費︰每位淨價$478起

(生日客人送半磅生日蛋糕)

記者︰劉妙賢