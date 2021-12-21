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【立法會選舉】新民主選舉制度具代表性包容性　鄭若驊：有助提高治理效能

社會 13:59 2021/12/21

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律政司司長鄭若驊。（資料圖片）

新一屆立法會選舉已於周日（19日）舉行。律政司司長鄭若驊今日（21日）在網誌表示，中央按香港實際情況構建一套有香港特色的新的民主選舉制度，展示廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性和公平競爭性的特點；既維護政權安全，又有利維護及實現民主權利；既發展選舉民主，又加強協商民主。

律政司司長鄭若驊指，國務院發布的《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，清晰地指出從歷史而言，香港在英國殖民統治下從來沒有民主，《中英聯合聲明》更完全沒有提及普選。反之是回歸後在中央的支持下才開啟了民主的發展。與此同時，香港的法治指標在1998年上升至82.5分，而且自2003年起更一直維持在90分以上，這證明「一國兩制」及《基本法》鞏固了香港的法治根基。

鄭若驊稱，經過了2019年的社會暴亂，中央為香港制定《香港國安法》，讓我們重回正軌，再按照實際情況構建一套有香港特色的新的民主選舉制度，相信立法會議員日後將客觀理性地參與政策討論，有助政府處理經濟和民生問題，提高治理效能，推動香港進入良政善治的新時代。

她又解釋每個地方都有不同的歷史、文化和政治背景，世界上並沒有一種靈丹妙藥適用於每一個地方，選舉並非民主制度的唯一途徑，協商、諮詢也是民主形式的渠道。重申指，中國共產黨是一國兩制方針和事業的創立者、領導者，為香港民主發展的藍圖，並開啟了香港民主的新紀元。而且駱惠寧主任在「國家憲法日」的網上座談會已清楚說明不尊重中國共產黨的領導，就是忘了香港特別行政區是怎麼來的，實際上就是否定一國兩制的憲制根基。

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責任編輯：余思嵐

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