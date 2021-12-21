【萬千星輝頒獎禮】張振朗朱敏瀚拍《拳王》超有默契　朱仔黃子恒齊成最佳男配大熱

▲ 《拳王》

TVB台慶劇《拳王》在本星期進入結局周，昨晚（12月20日）《拳王》的重點劇情，是海正藍（張振朗飾）與石子聰（朱敏瀚飾）的6分鐘擂台戲。

為化解父親傲山（黎耀祥飾）與正藍恩怨，石仔答應父親要求與好友對壘，原本應是「識英雄重英雄」的比賽，卻因正藍意外絆倒令石仔獲勝。

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三度合作超有默契

正藍提出上訴，傲山維持原判之餘更欲向正藍發警告信；有感傲山走火入魔的雷堅，出招攏絡搏擊聯會幹事罷免傲石，豈料赴會的卻是傲山本人。

朱仔與振朗的對壘戲，背後原來大有故事。繼《機場特警》、《反黑路人甲》後，二人已是第三次合作，自然份外有默契。

張振朗亦表示感激朱仔一直陪：「好開心喺工作路上可以遇到一個咁好嘅夥伴，可以陪你一齊為咗一件事瞓身。我哋喺開劇一年前就已經一齊操，基本上成日一齊出出入入。喺我嗰12日擂台戲，有8日都係朱仔車我返工，因為佢知我攰到冇可能揸車。」

振朗又指二人Free Flow發揮比預設動作更好：「因為我哋都好了解大家，反而打得更真實。」

朱仔子恒齊打入最佳男配五強

朱仔則笑指被振朗取了個搞笑花名：「佢成日笑我係『芝加哥殺手，專打自己友』！因為我成日整到佢。」朱仔又指由於他只有一場擂台戲，故此份外珍惜，最後衝刺時更拼命甩水望達至最佳狀態。其付出亦沒有白費，獲網民盛讚：「原來朱仔打拳都打得吓」、「外型同演技都唔差」。

憑《換命真相》殺入「萬千星輝頒獎典禮2021」最佳男配角五強的朱仔，更與憑《拳王》同樣殺入五強的黃子恒齊齊被睇高一線：「佢今年都幾大機會攞到男配角，睇好佢遲早上到男一」、「佢出道無幾耐都覺得佢唔錯」、「子恒做得好自然，真係好似教練」、「子恒好值得攞男配」。

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