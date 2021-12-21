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【奇蹟生還】龍捲風來襲婆婆將孫仔放入浴缸　遭捲走雙雙奇蹟生還

親子 16:52 2021/12/21

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美國中西部於12月10日遭超強龍捲風吹襲，其中肯塔基州有兩個被放入浴缸的BB奇蹟生還。

美國中西部6個州於本月10日遭超強龍捲風吹襲，其中肯塔基州傷亡最嚴重。當地有兩名分別15個月和3個月大的嬰兒，在風暴來襲前被婆婆放到浴缸內，之後連人帶浴缸遭捲到空中被拋出屋外，最後竟然幸運雙雙生還。

婆婆和兩個孫子。（Facebook圖片）

目擊孫子被龍捲風捲走

綜合外媒報道，兩名嬰兒的婆婆Clara Lutz憶述，當日在龍捲風來襲前，她將分別15個月大和3個月大的孫子Kaden和Dallas，連同被子、枕頭和一本聖經放入浴缸。

我感覺到房屋在晃動，下一秒整個浴缸被捲起，我捉不住它。

最新影片：

兩嬰兒並無大礙

整個浴缸被龍捲風扯走，家園被夷為平地，一片混亂中Clara的頭被水箱擊中。她忍痛跑到屋外一邊祈禱，一邊在一片廢墟之中尋找孫子。當時有兩名警員和兩名工作人員協助搜救工作，最後靠著嬰兒哭聲在前院找到翻轉了的浴缸。

Clara的家被夷為平地。（影片截圖）

其中兩人將浴缸抬起，另外兩人負責抱出嬰兒。Clara形容兩孫子被發現時，即使當時下著大雨，但他們的身體並無沾濕。其中Dallas的後腦腫起，被送往醫院治療後並無大礙。而嬰兒的父母當時正在北部一個城市，該地區並未受到龍捲風影響。

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責任編輯：王明芳

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