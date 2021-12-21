【立法會】候任功能界別議員會面　梁君彥：「多聲道」問政　狄志遠：孤單心情入議會但感温暖

▲ 新一屆議會唯一非建制派議員狄志遠。（曾耀輝攝）

新一屆立法會議員名單經已落實，成功連任的現屆立法會主席梁君彥今日上午率領候任功能界別議員見記者。梁君彥表示，相信各位議員會用「廣角鏡」去看社會問題，並用「多聲道」向政府問政。

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勝選工業界（第一）界別議席的梁君彥指，今次中央完善選舉制度之後首次的立法會選舉具有重大的歷史意義，作為功能界別的議員，任重道遠，為業界發聲之如，亦須為全港市民謀福祉。他期盼議會摒棄黨派之爭，團結一致，向政府出謀獻策，解決社會積累已久的問題，推動香港長遠發展。

新一屆議會唯一非建制派議員狄志遠則表示，今早用孤單的心情踏入議會，但剛才與候任議員的會議，感到一點温暖，因為他在提出福利訴求時，很多議員都很關心福利發展，希望在立法會內可以繼續為弱勢社群爭取福利。

他說，議會內黃藍的對決是歷史，但不要期望亦沒有任何火花，希望未來議會實事求事，為香港服務，又稱作為非建制派的一員，爭取民主是本分，他將堅持到底，並會放大眼光看著政府施政，不讓政府任意妄為：「我們不擔心只有一人，因為我們的聲音會得到社會共鳴，這就是我們的政治力量。」

建制派「班長」廖長江則指，香港經歷了由亂及治的轉折，現時邁向由治及興的開始，隨著《港區國安法》的實施及一連串議事規則的修訂，相信議會暴力及瘋狂「拉布」在第七屆立法會將不再復見。他又指，未來議會可能需要面對有關內部協調的挑戰，希望議員可以為香港的未來大局設想，凝聚共識，尋求最大的「公約數」。

30名功能界別議員中，只有27名議員今日一同見記者。法律界材新強、連任成功的保險界陳健波及建築、測量、都市規劃及園境界謝偉俊則未有現身。

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記者：陳葆琳