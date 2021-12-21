【新冠肺炎】今增8宗輸入均涉變種病毒　有2人混打疫苗仍確診N501Y

▲ 今增8宗輸入均涉變種病毒，有2人混打疫苗仍確診N501Y（資料圖片）

本港疫情持續，消息指，今日（21日）新增8宗輸入個案，新增個案均為輸入個案，全部涉及變異病毒株的感染，其中2人混打疫苗仍確診N501Y變種病毒。

今確診個案中，其中一名54歲女病人（第12541宗），12月16日離港前居於大埔大埔頭230A號太湖山莊18A座，返港時於機場確診；她於潛伏期在港曾居住和到訪的地點已於12月19日納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須在今日或之前接受強制檢測。

該名女患者12月15日在香港進行檢測，結果呈陰性，並於12月16日離開香港前往美國。她從美國乘搭航班CX881於12月19日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心抽取樣本進行的檢測結果呈陽性，沒有病徵，Ct值少於30。

個案詳情如下：

第12540宗：29歲男，無病徵，12月19日從英國經航班CX252抵港，3月9日及5月15日在英國接種兩劑AstraZeneca、12月3日在英國接種一劑復必泰，感染N501Y變種病毒

第12541宗：54歲女，無病徵，12月19日從美國經航班CX881抵港，6月12日及7月12日在香港接種兩劑科興，感染N501Y變種病毒

第12542宗：44歲男，無病徵，12月19日從加納及卡塔爾經航班QR818抵港，7月31日及8月25日在沙地阿 拉伯接種兩劑復必泰，感染N501Y變種病毒

第12543宗：37歲男機組人員，12月19日發病，12月19日從奧地利、英國及阿拉伯聯合酋長國經航班EK384抵港，5月21日及6月25日在奧地利接種兩劑復必泰，感染N501Y變種病毒

第12544宗：44歲男，無病徵，12月17日從加納經卡塔爾乘搭航班QR818抵港，於九龍城奧斯酒店檢疫期間確診，4月19日及5月10日在香港接種兩劑復必泰，感染N501Y變種病毒

第12545宗：61歲男，無病徵，12月15日從英國經卡塔爾乘搭航 班QR818抵港，於九龍城富豪東方酒店檢疫期間確診，2月16日及5月12日在英國接種兩劑復必泰，11月19日在英國接種一劑莫德納，感染N501Y變種病毒

第12546宗：11歲男，無病徵，12月19日從德國經卡塔爾乘搭航班QR818抵港，感染N501Y變種病毒

第12547宗：23歲男，無病徵，12月8日從巴基斯坦經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班EK384抵港，於尖沙咀華美達華麗酒店檢疫期間確診，9月9日及10月11日在巴基斯坦接種兩劑克爾來福，感染L452R變種病毒

另外，由於卡塔爾航空營運由卡塔爾多哈飛抵香港的航班（QR818）在七天內（12月15日至20日）有5名乘客經抵港檢測而確診，衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）禁止卡塔爾航空營運的客機在12月22日至2022年1月4日期間從多哈着陸香港。

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記者：鄧凱文