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【藝術治療】懲教署辦藝術治療攝影班　江旻憓鼓勵在囚人士拋開以往的執念

社會 14:30 2021/12/21

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江旻憓向青少年在囚人士分享。（懲教署提供）

懲教署首次在懲教院所內舉辦以「藝術治療」為基礎的攝影班並邀請了香港專業攝影師，精研禪修的常霖法師在壁屋懲教所教授一共6堂的「禪‧攝影工作坊」，並於活動亦有邀請「微笑劍后」江旻憓擔任人像攝影模特兒。

懲教署希望是次攝影工作坊提升青少年在囚人士對攝影藝術的興趣，同時透過藝術治療，協助青少年表達內心感受及陶冶性情，減少他們被情緒帶着走或當遇上困難時，也懂得沈澱內在的情緒，冷靜下來用另一角度思考問題，提升解決問題的能力，去除激進思想和行為。

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擔任模特兒的江旻憓分享，曾因東奧成績未如理想而曾經相當自責，回想早年在常霖法師身上接觸禪修靜坐要訣「停一停，心呼吸」，明白在困難時需要的不只是劍術，還有平靜的心靈，最後成功在全運會擊敗東奧金牌選手奪得銅牌。江旻憓以自身經驗勉勵青少年在囚人士，鼓勵他們拋開以往的執念，建立堅毅、勇於接受和挑戰的精神。

常霖法師指時下年青人做事常較衝動，而且不懂多角度思考問題，做任何事情只管勇往直前，不成功誓不罷休，結果因為執念，遇到困難或明知道是錯，也不懂得慢下來換個辦法。他希望青少年在囚人士完成工作坊後，當遇到任何問題懂得停一停，讓內在的情緒沈澱。

有青少年在囚人士阿明表示，常霖法師教曉他們不要著重如何拍攝完美的相片，更應放鬆心情，觀察物件的細節，從不完美中尋找「美」。法師亦鼓勵參加所員不應執著過去，要接受不完美的自己。

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責任編輯：李榮忠

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