【疫苗氣泡】港府下周二起要求未打針公務員三天一檢　明年2月中起入政府處所亦須打針

▲ （經濟日報資料圖片）

本港已有7成人口接種首劑新冠疫苗，港府下周二(28日)起，要求所有仍未接種新冠疫苗的公務員，需每3天檢測一次；同時明年2月中起，擴大「疫苗氣泡」至所有政府大樓和辦公處所，所有因工作相關目的，進入處所的政府僱員都須已接種至少一劑新冠疫苗，並出示疫苗接種證明。

政府今日(21日)公布，12月28日起進一步收緊現時適用於所有政府僱員的「以接種疫苗取代定期檢測」安排，仍未接種首劑疫苗的政府僱員，由現時每星期檢測一次，收緊為每3日一次，檢測樣本必須是鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

持有有效醫生證明書，證明其健康狀況不允許接種疫苗的政府僱員，有關部門會繼續盡量於不影響運作下，讓相關員工每3日到社區檢測中心進行檢測，並繼續以發還費用的方式，全數資助檢測費用。

另外，政府將於明年2月中在政府大樓和辦公處所推行「疫苗氣泡」；除持有有效醫生證明書，證明其健康狀況不允許接種疫苗的政府僱員外，所有因工作相關目的進入政府大樓及辦公處所的政府僱員均須出示疫苗接種證明。

決策局及部門會另行向經醫生證明健康狀況不允許接種疫苗的政府僱員發出特別通行證，供進入政府大樓及辦公處所之用。現行進入政府大樓和辦公處所前使用「安心出行」要求仍然會維持。

發言人解釋，因應全球Omicron個案持續上各，本港面對的威脅有增無減，政府需要進一步推動其僱員盡早接種新冠疫苗，以確保各決策局及部門建立堅固的保護屏障。

推行「疫苗氣泡」後，政府將有空間放寬健康狀況不允許接種疫苗的政府僱員的定期檢測安排。我們現正研究有關執行細節，包括實施日期和豁免安排等，並會適時向員工公布詳情。

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責任編輯：陳正怡