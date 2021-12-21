【立法會】狄志遠：要做議會「第10人」批評政府　盼與非建制派、中聯辦溝通

▲ 新思維主席狄志遠（右二），當選社會福利界議員，是新一屆立法會唯一非建制派。（胡偉明攝）

新一屆議會唯一非建制派，新思維主席狄志遠，形容自己是「1比89」，但謂：「我們今日在議會中是少數，但是我們要做『第10個人』，就是要嚴厲批評政府。」

狄志遠強調，會兌現競選承諾，爭取重啟政改和雙普選。他表示：「如果你（政府）說23條是《基本法》的憲制責任，落實雙普選亦是你的憲制責任，應該同時兼併這個角色，特區政府的責任就是創造有利環境。」

談到23條立法問題，他指出：「無論中央抑或特區政府，都擺明車馬要去做這件事，最重要在過程中，能否清楚表達市民的憂慮。」

至於會否在立法會提出「六四」悼念議案？狄志遠回應時僅指：「以前我們做過的事，會繼續去做，我們認為六四是一個民主運動，亦有其認受性，我們希望中央政府終有一日，對六四事件有一個正面評價。」

不過，他並無明確交代，會否在議會內提出「六四」悼念議案。

被問到會否繼續與民主思路，甚至民主黨合作？狄志遠形容，與非建制派合作並無「排擠性」，又強調：「我們的位置是代表香港人的聲音，多些我們的同盟、多些我們的盟友，對香港是好事，令到議會、社會有多些不同聲音，這是需要的。」

他又表明，希望主動與中聯辦接觸：「我們認為將香港人的聲音，告訴中聯辦或特區政府官員，讓他們聽得明白香港人的看法、立場和觀感，我認為對他們的施政、他們的決定，有正面作用。」

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記者：胡偉明