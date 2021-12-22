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【美食速報】中菜餐廳尚夢· 茳煳登陸灣仔　三色芝士龍蝦伊麵+$388起嘆中式omakase

休閒消費 17:48 2021/12/22

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

尚夢· 茳煳推出尚夢三色芝士龍蝦茳煳伊麵及中式omakase。

相信大家聽得最多是日式omakase，中式廚師發辦omakase大家又聽過嗎？全新中菜餐廳尚夢· 茳煳正式登陸灣仔，餐廳保留中菜傳統之餘，亦注入不少創意元素推出尚夢三色芝士龍蝦茳煳伊麵，以及中式omakase。店內還設有大魚池，食客可以自行活捉新鮮海產，即撈即燒！

其中一道招牌菜式——三色芝士龍蝦茳煳伊麵，餐廳表示師傅會用上三種不同的芝士，包括: 低脂芝士、巴馬臣芝士和車打芝士。伊麵選取一間老麵家的手工伊麵，伊麵有蛋香味之餘，吸湯能力高，可以吸收更多芝士味道。

龍蝦分別有波士頓龍蝦、本地龍蝦和澳洲龍蝦給食客選擇 (每日限量供應)。最後面層還有一塊塊用巴馬臣芝士自家烤製的脆片，令菜式增加芝士香味和口感。

尚夢· 茳煳推出尚夢三色芝士龍蝦茳煳伊麵及中式omakase。

餐廳還破格推出中式廚師發辦omakase，提供兩款分別定價為$388及$588（一位）的菜單選擇，當中包括: 開胃前菜、精品小食、小菜、主菜、養生燉湯、粉麵飯及自家製甜品，一共七至八道菜式。

餐廳指為滿足上班族的需要，更會提供午市套餐，價錢由 $108至 $118不等。場地的用餐環境及私人房間亦適合商務聚餐。不得不提的是每份套餐均配上招牌燉湯，有多款午市讓大家選擇。

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尚夢·茳煳

地址：灣仔譚臣道1-3號地下

營業時間：星期一至星期日（下午12時至午夜12時）

電話：+852 9767 5106

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記者：蕭雅文

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