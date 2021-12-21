【冬至市道】冬至捱貴餸肥雞海鮮齊加價　大花竹蝦一斤加至700元

▲ 活雞海產紛紛漲價，一斤活海蝦售價翻倍達700元。

冬至是家庭傳統相聚食飯的日子，市民今年依舊要捱貴餸，本地家禽商會稱，今年活雞零售價與往年差不多，較平日貴2成，約80元一斤。至於海鮮價格方面，養殖及野生海產亦較平日分別貴約3成及7成，以活大花竹蝦為例，平日一斤300元的大蝦，今日則要約700元一斤。

香港活家禽鮮宰商會主席潘福來表示，今日（21日）入口約1萬隻活雞，較平日多2千至3千隻，不過受到來貨價上升及本地需求量大，導致零售價由70元一斤，加至約80元一斤，升幅約14%。

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至於今日冰鮮雞入口數量亦較去年冬至增加1倍，有500至600隻，原因是去年「禁堂食令」導致餐廳入貨減少，去年基數低顯得今年入貨量大幅度上升；不過今年零售價與去年相若，3斤重的雞隻索價250元，潘福來解釋，即使去年食肆顧客減少，但仍有大量家庭客需求雞隻，因此來貨價仍有支撐力，而今年需求量大亦推高零售價。

香港海鮮業聯合總會主席李彩華指，因為近日天氣不穩，掛颱風導致漁船提早駛回岸，以致今日海產供應減少，普遍養殖的海鮮售價上漲了2至3成，而野生海產則加6至7成，以游水活大花竹蝦為例，往日300元一斤，今日增至600至700元一斤，但依然供不應求。他預計，臨近聖誕及農曆新年海產售價雖然偶而會有回落，但售價仍然會高企。

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記者：陳麗娜