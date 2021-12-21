【防疫措施】港府延長現有防疫措施兩周至下月5日　籲市民聖誕新年聚會做好防疫

▲ 政府今日刊憲延續現行社交距離措施的有效期14天，由本月23日生效，直至2022年1月5日為止。（資料圖片）

政府今日（21日）公布，將刊憲延續現行社交距離措施的有效期14天，直至明年1月5日為止，呼籲市民繼續做好防疫措施，防範疫情出現反覆的情況。



食衞局表示，最新的Omicron變異病毒株持續在全球急速擴散，鑑於世界各地疫情不穩，加上聖誕節和新年假期傳統上是親友聚會的時間，病毒傳播的風險可能進一步增加，呼籲市民繼續做好防疫措施，防範疫情出現反覆的情況。

政府根據第599F章、《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）及《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）指示及指明，於本月23日至明年1月5日（指明期間）生效的規定及限制詳列，包括餐飲業務、酒吧及酒館等。

政府指，正密切留意疫情發展，如果情況發展至需要持續大幅提升疫苗接種率以保護香港全體市民，尤其是長者，以及確保特區與內地風險一致，以繼續維持「通關」基本條件，將考慮擴展「疫苗氣泡」的適用範圍至所有受第599F章規管的處所。在考慮擴展「疫苗氣泡」時，亦會同時考慮適當的豁免安排（如容許未合資格接種或經醫生證明不適合接種的人士進入相關處所），並視乎疫情防控需要考慮進一步放寬「疫苗氣泡」處所的營運限制。

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責任編輯：余思嵐