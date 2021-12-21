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【史賓沙】姬絲汀史釗域細緻演繹戴安娜王妃　影評人睇好有望奪奧斯卡影后

娛樂 16:03 2021/12/21

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《史賓沙》

將在12月23日聖誕檔期上映的電影《史賓沙》（Spencer）先聲奪人，繼早前獲第78屆威尼斯影展最佳電影「金獅獎」提名。

女主角姬絲汀史釗域（Kristen Stewart）獲提名第79屆金球獎「劇情組最佳女主角」外，更同時亦被頒授今年華盛頓、亞特蘭大、芝加哥、波士頓、費城、波特蘭及鳳凰城影評人協會「最佳女主角獎」等多個個人獎項。

在外國雜誌《Variety》於12月16日發，第94屆奧斯卡「最佳女主角」預測當中，姬絲汀史釗域憑的在《史賓沙》演戴安娜王妃一角，獲眾專業影評人的讚許，成94屆奧斯卡金像獎「最佳女主角」頂頭大熱。

呈現戴安娜人生轉捩點

電影故事設定在1991年的冬天，戴安娜王妃（姬絲汀史釗域飾）與查爾斯王子的婚姻早已陷入冰點，在婚外情與離婚的謠言紛擾下，王室成員依舊按照傳統前往桑德林漢姆莊園渡過聖誕。

戴安娜對王室的習俗與傳統最熟悉不過，但表面的和諧平靜與歌舞昇平，已再難掩蓋她內心的躁動不安與悲慟哀愁。戴安娜史賓沙在這年的聖誕節，作出了忠於自己、改變命運的決定，並在假期過後下定決心，與查爾斯親王離婚。

執導《史賓沙》的智利導演柏保羅賴尼因（Pablo Larraín）強調，今次不是要拍一部關於戴安娜王妃的劇情式紀錄片，而是希望從事實中取得一些元素去創作、想像及呈現戴安娜面臨一個關鍵的人生轉捩點時脆弱的內心世界。

姬絲汀演繹出眾

他特別讚賞姬絲汀史釗域 Kristen STEWART的演繹，指出她神秘、脆弱和頑強的特質與戴妃非常相似，所以最後創造出一個迷人又引人入勝的人物。

電影服裝設計由兩度奪得奧斯卡「最佳服裝設計獎」的賈桂琳杜蘭（Jacqueline Durran）坐陣，配樂方面找來憑電影《霓裳魅影》（Phantom Thread ) ）獲得第90屆奧斯卡「最佳原創音樂」提名的知名英國樂團Radiohead的結他手Jonny GREENWOOD作曲。 

最新影片推介：《全民造星IV》Ash專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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