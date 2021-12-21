【聖誕好去處】西九聖誕小鎮聖誕節延長開放時間 一文看清特別安排
社會 16:00 2021/12/21
還有數天就到普天同慶的平安夜及聖誕節，全港最高的20米巨型聖誕樹與聖誕小鎮上月起已於西九文化區藝術公園登場，聖誕樹及聖誕小鎮與維港作伴，在過去數星期已吸引大量市民到場打卡。旅遊發展局提醒市民要注意聖誕小鎮在平安夜、聖誕節及除夕開放時間特別安排，及提供了與逾6層樓高的巨型聖誕樹打卡全攻略。
打卡全攻略
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「香港繽紛冬日巡禮」聖誕小鎮開放時間特別安排
|日期
|時間
|2021年12月22日至2022年1月2日
|上午11時至晚上11時
|
平安夜及聖誕節延長開放時間：
2021年12月24至25日
|上午11時至凌晨1時
|
除夕提早關閉：
2021年12月31日
|上午11時至傍晚6時
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責任編輯：李榮忠