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【聖誕好去處】西九聖誕小鎮聖誕節延長開放時間　一文看清特別安排

社會 16:00 2021/12/21

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

西九聖誕小鎮聖誕節延長開放時間，一文看清特別安排。（旅發局提供）

還有數天就到普天同慶的平安夜及聖誕節，全港最高的20米巨型聖誕樹與聖誕小鎮上月起已於西九文化區藝術公園登場，聖誕樹及聖誕小鎮與維港作伴，在過去數星期已吸引大量市民到場打卡。旅遊發展局提醒市民要注意聖誕小鎮在平安夜、聖誕節及除夕開放時間特別安排，及提供了與逾6層樓高的巨型聖誕樹打卡全攻略。

打卡全攻略

    點擊圖片放大
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    +5

「香港繽紛冬日巡禮」聖誕小鎮開放時間特別安排

日期 時間
2021年12月22日至2022年1月2日 上午11時至晚上11時

平安夜及聖誕節延長開放時間：

2021年12月24至25日

 上午11時至凌晨1時

除夕提早關閉：

2021年12月31日

 上午11時至傍晚6時

【TOPick診症室】髖關節創傷或須做手術　骨科醫生教在家鍛鍊髖關節兩招：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

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