【消費物價】11月基本通脹率稍升至1.2%　電費和蔬菜價格升幅大所致

▲ 香港2021年11月份消費物價指數較10月高。（資料圖片）

政府統計處今日（21日）公布香港2021年11月份消費物價指數，本港11月份整體消費物價按年升1.8%，較10月份的相應升幅1.7%為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在11月份的基本通脹率為1.2%，亦較10月份1.1%稍高，主要是由於電力費用和新鮮蔬菜價格升幅擴大，以及資訊及通訊服務費用跌幅收窄所致。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至11月止的三個月的平均每月升幅為0.2%，與截至10月止的三個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在11月份錄得升幅最大是電力、燃氣及水類別，按年升31.1%，其次衣履及交通升6.7%和5.3%、外出用膳及外賣上升2.5%、基本食品上升1.9%、耐用物品上升1.8%和雜項服務上升1.1%。



另一方面，綜合消費物價指數在今年11月份錄得按年跌幅的類別為雜項物品下跌1.0%、煙酒下跌0.6%和住屋下跌0.6%。

政府發言人表示，基本消費物價通脹率由10月份的1.1%微升至11月份的1.2%。雖然能源相關項目價格的按年升幅進一步擴大，以及個別主要消費物價指數組成項目（例如衣履和交通）的價格升幅較為明顯，但許多其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。



發言人預計，鑑於進口價格顯著上升和經濟持續復蘇，通脹壓力料將進一步增加，但由於本地成本壓力仍然有限，短期內基本通脹應會大致維持受控。

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記者：陳麗娜