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【打擊冒牌】中港澳三地海關聯合行動檢逾2萬疑冒牌貨物　料市值約180萬元

社會 16:15 2021/12/21

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香港海關與內地及澳門海關聯手打擊跨境轉運冒牌貨物活動。（新聞處提供）

香港海關今日（21日）表示，聯同內地及澳門打擊三地冒牌貨物活動，檢獲約24000件懷疑冒牌貨物，估計市值約180萬元。

三地海關於上月17日至本月16日採取為期一個月的聯合執法行動，加強檢查三地跨境及轉口往北美、歐洲及日本的貨物，有效遏止跨境轉運冒牌貨物活動。當中，香港海關檢獲的懷疑冒牌貨物包括手提電話配件、衣物、藥劑產品、飾物、皮具、鞋類、手錶和食用器具。

海關表示，是次為三地海關今年第3次聯合執法行動，香港海關於3次行動中，共檢獲約81000件懷疑冒牌貨物，估計市值約790萬元。

海關稱，根據《商品說明條例》，任何人進口或出口冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款50萬元及監禁5年。

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責任編輯：余思嵐

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