歌神疫情期間變家務達人　張學友明年將參與電影演出

▲ 張學友為《A CLASSIC TOUR學友‧經典》宣傳接受訪問。

「歌神」張學友《A CLASSIC TOUR學友‧經典》影音紀錄歷時2年3個月，在全球舉行233場的經典巡迴台北、香港站，觀眾人數超過450萬人，預購消息甫發佈就被歌迷買爆。張學友在今日（12月21日）於半島酒店舉行線上記者會，接受亞洲媒體訪問。

今年7月度過60歲生日的他仍然容光煥發，記者會中播放《A CLASSIC TOUR學友‧經典》演唱會精彩片段，從台北小巨蛋到香港紅磡。

回憶演唱會淚和汗

學友笑說：「請大家千萬不要覺得剛剛我一臉茫然，裡面所有的歌曲我都聽過、看過千百遍才推出的，所以我其實是很清楚整個製作過程的每個細節！從表演到後期製作，可以說從頭到尾都是我的心血、很能反映我的演唱生涯。」

他表示，推出時期適逢聖誕節，因此選擇了金銀包裝，帶來喜氣的感覺，也希望透過豐富的幕後花絮，讓大家了解表演台前台後不同的辛苦。他透露，藍光版的封面照片讓他感覺好像重返演唱會現場：「想到演唱會就是汗水和淚水的結合，因此挑了這張封面照片。」

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成為家務達人

張學友稱，雖然這兩年的工作多少受到疫情影響，但於多了和家人相處的時間，同時不斷挑戰自我，包括2020年4月參與BBC線上演唱會、今年4月也為香港有線電視獻唱東京奧運會主題曲《堅持的意義》等。

他笑稱，巡迴演唱會結束後，完全回歸家庭，不但經常和寵物為伴，不是養狗就是養烏龜，甚至連洗衣機、洗碗機的清潔修理、洗衣水溫等等細節都一手掌握，儼然成為「家務達人」，他幽默表示：「我不但會炒飯、還會煮麵，過規律的生活基本上是我的強項。」

明年演出電影

張學友表示，疫情期間雖然仍有強烈表演欲，也有各種線上演唱會邀請，但仍在等待適合的機會：「我經常推翻自己、對新的工作非常要求，隨時處於準備的狀態。」他說，比起年輕時可以同時接拍3部電影，熬夜不睡、甚至睡在車上，對於現階段已不太適合。

歌神透露，演電影、各方面的工作都有在安排，明年可能會拍攝一部新戲。至於巡迴演唱會，仍在持續計畫中，但甚麼時候可以實現，也得看疫情狀況，希望歌迷耐心等候，也放話：「我還要再唱不只10年！」希望未來能持續以自己的音樂陪伴大家。