【校長專欄】從心出發舉辦不同家校活動 校長：全情投入栽培孩子便有意義

▲ 只要全情投入地為栽培孩子做起，一切便會饒有意義，更絕不會白費。

若問，我為什麼會以小學教育作為終身事業？我會很純粹的回答：一、因為我很喜歡小朋友；二、樹德育人的工作很有意義，每一個小朋友都是獨一無二的，能因應他們的個人性向及潛能予以栽培，實在十分充實、具挑戰性及饒有意義。



20多年來，無論工作多忙，我堅持每天上學及放學時都站在學校正門迎接及歡送小朋友，見到小朋友的笑臉、互相打聲招呼，已為我每天的工作注入了新的動力與衝勁；同時我會跟家長們打聲招呼，互相問好，了解小朋友在家中的學習情況，關心他們的成長需要。



日積月累，我和家長、甚至一些本身互不相識的街坊、長者，都已成為了互相關心的好朋友，因為大家已相識了很多年，見證著彼此成長，大家都會互相關心問候，例如天氣冷了，我們會提醒對方多穿衣服；新春時節，又會互相祝福。我會形容這是我人生及生活中的一種福氣，我很感恩及珍惜。



每個月我會舉辦家校聚會，向家長講解學校的最新發展，同時又讓家長反映對學校的意見，目的就是要去蕪存菁，把學校的工作做得更好，最終也是為了更充分了解每個孩子的成長需要，讓學校每天做的事工更貼心及不偏離本位。



由於我本身酷愛毛筆書法，近年便開辦了家長書法班，由我教導家長寫書法，想不到每次參加的學生(家長)均很多，家長們都認真練習，驚喜的是當子女在家中看到父母認真地做功課交給校長時，他們也會主動及積極地坐在父母身邊，認真地做功課交給老師。

家長對我說，除了自己的毛筆字體有進步外，現在子女寫字時也認真得多了，親子關係更愈來愈好呢。自此，學校每年舉辦慶賀新春活動時，我都會邀請家長學生與我一起寫揮春，送給小朋友，既溫馨，又倍添佳節歡樂。

自去年起，我們設立了「一年級百日感恩禮」，一年級小朋友在升讀小學滿100天之際，向班主任老師及家長獻上鮮花，更以數白欖、唱歌及朗讀詩歌等方式，感謝師長的用心教導及悉心照顧，同學們緊緊擁抱著父母，場面溫馨感動，期盼他們長大後，仍能繼續秉持孝順及感恩之心，齊齊做個敦品勵學的好孩子。



今年我們開展「每月生日之星便服日」，所有在該月份生日的同學均可在指定日子穿著便服回校上課，當月壽星仔女穿著便服，甫踏進校門，便會接收到大家溫馨而窩心的祝福！小壽星們齊集禮堂，我與老師們獻唱生日歌及送上了小小心意禮物，祝福同學們生日快樂，讓他們感受到成長的溫暖及關懷的力量。



以上種種，其實絕非甚麽驚天巨構，卻肯定從心出發，因為我始終深信，只要全情投入地為栽培孩子做起，一切便會饒有意義，更絕不會白費。其實這就是教育的真諦，也是我投身教育事業的初心。

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