  • 19°C
香港時間 : 20211221日 (週二) 17:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【認罪判囚】涉太古站外非法集結　男生判更生女生判監6個月

社會 16:33 2021/12/21

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

2名學生涉於太古站外參與非法集結及藏有鐳照筆被捕，男生今於東區裁判法院被判入更生中心，女生則判監6個月。（資料圖片)

2019年8月11日遊行後，有示威者於多區進行快閃集結、堵路，2名學生涉於太古站外參與非法集結及藏有鐳照筆被捕，早前承認參與非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器罪，男生今（21日）於東區裁判法院被判入更生中心，女生則判監6個月。裁判官判刑時指，當日短時間內有100多人，相當有秩序地利用鐵路前往現場，隨後更以雜物扔向警車，及以鐳射筆照向警方，反映案件有一定組織性及案情嚴重。

被告分別為男學生陳家俊（18歲）及女學生陳悅（20歲），早前承認1項參與非法集結及1項在公眾地方管有攻擊性武器罪。陳原另被控無牌管有彈藥罪及無牌管有無線電通訊器具罪，律政司早前撤銷兩項控罪。

兩名被告的代表律師求情時指，男生早前已在更生中心作反思，並有深刻悔意。由於更生中心時間欠彈性，難以學習，反觀在監禁下可報讀文憑試課程，較適合他的學習需要。

代表律師續指，早前為女生索取的報告中提及，她容易焦慮，不適合判處進入更生中心。報告又提及女生在還柙時能遵守院舍規則，可見更生中心依然是合適選擇。

裁判官判刑時指，女生因心理質素問題不應被判處進入更生中心，勉強進入或會出事，故餘下的選擇只有判監。雖然是次案件的持續時間短，但背景時間長，示威者亦是在警方到場後方散去。

裁判官續指，當日短時間內有100多人，相當有秩序地利用鐵路前往太古康山一帶。示威者隨後更以雜物扔向警車，及以鐳射筆照向警方，反映案件有一定組織性及案情嚴重，遂判女生入獄6個月。

裁判官又指，更生中心與監禁是截然不同的刑罰。從個人性格、背景可見，男生在紀律及守法意識等方面，均有很多地方需要接受紀律培訓，在報告亦顯示更生中心對男生有一定成效。

裁判官續指，男生的年紀需要作息定時，更生中心的時間表不俗，男生應學習如何在固有時間表內計劃學習，遂判男生進入更生中心。

案情指，於2019年8月11日，在一個獲發不反對通知書的遊行於傍晚完結後，示威者於金鐘、銅鑼灣等多區進行快閃集結。有過百示威者於晚上10時許集結在太古站外進行堵路，當中有人以雷射筆照向警方，並向警車投擲雜物。警員不久後下車追捕，並拘捕2名被告，隨後在他們身上搜出分別搜出1枝鐳射筆。


一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：梁錦麟

相關文章

【立法會】候任功能界別議員會面　梁君彥：「多聲道」問政　狄志遠：孤單心情入議會但感温暖
今日 13:45
【立法會】候任功能界別議員會面　梁君彥：「多聲道」問政　狄志遠：孤單心情入議會但感温暖
【立法會】狄志遠：要做議會「第10人」批評政府　盼與非建制派、中聯辦溝通
今日 15:38
【立法會】狄志遠：要做議會「第10人」批評政府　盼與非建制派、中聯辦溝通
【港區國安法】涉47人初選案被控　黃子悅高院申保釋獲批官提醒勿往staycation
今日 15:44
【港區國安法】涉47人初選案被控　黃子悅高院申保釋獲批官提醒勿往staycation
【打擊冒牌】中港澳三地海關聯合行動檢逾2萬疑冒牌貨物　料市值約180萬元
今日 16:15
【打擊冒牌】中港澳三地海關聯合行動檢逾2萬疑冒牌貨物　料市值約180萬元
【美國制裁】美警告外國金融機構如與5名中聯辦副主任交易　將面臨制裁
今日 16:26
【美國制裁】美警告外國金融機構如與5名中聯辦副主任交易　將面臨制裁

你可能感興趣

【立法會】候任功能界別議員會面　梁君彥：「多聲道」問政　狄志遠：孤單心情入議會但感温暖
今日 13:45
【立法會】候任功能界別議員會面　梁君彥：「多聲道」問政　狄志遠：孤單心情入議會但感温暖
【立法會】狄志遠：要做議會「第10人」批評政府　盼與非建制派、中聯辦溝通
今日 15:38
【立法會】狄志遠：要做議會「第10人」批評政府　盼與非建制派、中聯辦溝通
【港區國安法】涉47人初選案被控　黃子悅高院申保釋獲批官提醒勿往staycation
今日 15:44
【港區國安法】涉47人初選案被控　黃子悅高院申保釋獲批官提醒勿往staycation
遊行集會 金鐘 東區 律政司 太古 銅鑼灣

最高瀏覽

【王力宏離婚】麥明詩指王力宏道歉迴避問題　十優港姐批評：沒承擔責任
16:45 2021/12/20
【王力宏離婚】麥明詩指王力宏道歉迴避問題　十優港姐批評：沒承擔責任
【王力宏離婚】王力宏將「吾疆」過戶李靚蕾　9000呎豪宅市值1.2億可開百人派對
12:59 2021/12/20
【王力宏離婚】王力宏將「吾疆」過戶李靚蕾　9000呎豪宅市值1.2億可開百人派對
【王力宏離婚】李靚蕾聲明中「16歲小師妹」現真身　自貼當年合照：還好我嫁的不是你
13:53 2021/12/20
【王力宏離婚】李靚蕾聲明中「16歲小師妹」現真身　自貼當年合照：還好我嫁的不是你