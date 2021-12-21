【認罪判囚】涉太古站外非法集結　男生判更生女生判監6個月

▲ 2名學生涉於太古站外參與非法集結及藏有鐳照筆被捕，男生今於東區裁判法院被判入更生中心，女生則判監6個月。（資料圖片)

2019年8月11日遊行後，有示威者於多區進行快閃集結、堵路，2名學生涉於太古站外參與非法集結及藏有鐳照筆被捕，早前承認參與非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器罪，男生今（21日）於東區裁判法院被判入更生中心，女生則判監6個月。裁判官判刑時指，當日短時間內有100多人，相當有秩序地利用鐵路前往現場，隨後更以雜物扔向警車，及以鐳射筆照向警方，反映案件有一定組織性及案情嚴重。

被告分別為男學生陳家俊（18歲）及女學生陳悅（20歲），早前承認1項參與非法集結及1項在公眾地方管有攻擊性武器罪。陳原另被控無牌管有彈藥罪及無牌管有無線電通訊器具罪，律政司早前撤銷兩項控罪。

兩名被告的代表律師求情時指，男生早前已在更生中心作反思，並有深刻悔意。由於更生中心時間欠彈性，難以學習，反觀在監禁下可報讀文憑試課程，較適合他的學習需要。

代表律師續指，早前為女生索取的報告中提及，她容易焦慮，不適合判處進入更生中心。報告又提及女生在還柙時能遵守院舍規則，可見更生中心依然是合適選擇。

裁判官判刑時指，女生因心理質素問題不應被判處進入更生中心，勉強進入或會出事，故餘下的選擇只有判監。雖然是次案件的持續時間短，但背景時間長，示威者亦是在警方到場後方散去。

裁判官續指，當日短時間內有100多人，相當有秩序地利用鐵路前往太古康山一帶。示威者隨後更以雜物扔向警車，及以鐳射筆照向警方，反映案件有一定組織性及案情嚴重，遂判女生入獄6個月。

裁判官又指，更生中心與監禁是截然不同的刑罰。從個人性格、背景可見，男生在紀律及守法意識等方面，均有很多地方需要接受紀律培訓，在報告亦顯示更生中心對男生有一定成效。

裁判官續指，男生的年紀需要作息定時，更生中心的時間表不俗，男生應學習如何在固有時間表內計劃學習，遂判男生進入更生中心。

案情指，於2019年8月11日，在一個獲發不反對通知書的遊行於傍晚完結後，示威者於金鐘、銅鑼灣等多區進行快閃集結。有過百示威者於晚上10時許集結在太古站外進行堵路，當中有人以雷射筆照向警方，並向警車投擲雜物。警員不久後下車追捕，並拘捕2名被告，隨後在他們身上搜出分別搜出1枝鐳射筆。



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記者：梁錦麟