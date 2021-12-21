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【團圓說】謝安琪三代同堂演出MV　Kay表達傳承意義：感到十分圓滿

娛樂 16:58 2021/12/21

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

謝安琪安排一對子女參與MV演出。

謝安琪（Kay） 近日推出四季企劃的終章《團圓說》。歌曲把前作表達的情感串連起來，以「團圓」作為人生循環的開端與終站。Kay更邀請了親朋好友參與MV中的小實驗。提及家人，不少嘉賓也感觸落淚，Kay望以鏡頭捕捉各人最真實的一面，展現歌曲中的意義。

Kay直言小時候不懂團圓的意義，只知道有一堆玩伴，開心便好；踏入反叛期，就只覺與長輩吃飯了無意義，一心想往外闖。但到了真正踏入社會，跌過傷過，才更珍惜團圓的機會。

Kay續說，如今她在家中團圓飯局的角色由「出席」變成了「籌辦」，更能體驗到一家團圓的可貴，適逢疫症和人生各種各樣的離別，家中飯桌的人影更見疏落。

她指：「身處各地的親戚會跨越時差，透過視像通話，同時在自己家裡吃飯。這對我們來說不是一個節日儀式，而是存在實質的意義。我們看見彼此的臉孔，就更有動力過生活。所以，我更希望把這首作品送給身處世界各地的親友與樂迷。我們即使不能時常碰面，但希望還能透過音樂，陪伴大家走過高低跌宕。」

鄰居Polly、好友劉翁和朱柏康一口答應參與拍攝。

探索家庭意義

另外《團圓說》的MV以實驗形式呈現，Kay邀請了自己圈內圈外的好友參與，包括劉翁和朱柏康。透過不同小實驗，嘉賓們沉澱出家庭對自己的意義。

其中一個實驗，嘉賓按腦海中浮現的號碼撥出一通電話，訴說自己的心底話，令在場不少工作人員不禁哽咽起來：「其中一位來賓致電已故的父親。電話另一端當然沒有接通，但他還是把自己對父親的心底話一一傾吐，甚至說到捨不得收綫。其他來賓致電自己心中重要的人，不管電話是否接通，都向電話的另一頭盡訴心聲。」

    點擊圖片放大
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人生不同階段

Kay續說：「這些感情平日不曾宣之於口，並不代表不存在，只是一直藏於心中。拍攝現場瀰漫濃厚洶湧的情感，這是整場實驗中最觸動我的部分。透過音樂令到人與人之間真誠互通，這正正是我認為音樂創作最重要的價值。」

MV中更邀請到Kay媽媽和Kay一對兒女演出，從照片中所見，已經14歲的張瞻跟媽咪長得一樣高。

另外，Kay說道：「他們處於人生不同階段，對團圓的認知和理解都不一樣。特別是小朋友，我也經歷過他們現在對團圓的感受，也預想過他們將來會遇見的高峰與低谷。作為家長，我知道我要做的，就是陪伴他們，等待他們，讓他們每次回家都嚐到家的溫暖。」

Kay和李刀拿導演的團隊大合照

經歷一整年工作，淺白本部一眾工作人員也發展出一段親如家人的情誼，MV的台前幕後，匯聚了Kay人生中不同重要的人，灌注了各人的故事和心血，相信定能更真切地呈現作品的意義。

對此，Kay也十分感恩：「以今年作為淺白本部的起步點，我感到十分圓滿。我們會好好記住這個滿載感情的起點，期望在來年帶著這份感情製作音樂，一起走得更遠。我十分期待與團隊來年的發展。」

最新影片推介：《全民造星IV》Ash專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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