【食物安全】 ​韓國、荷蘭、波蘭和英國部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停相關禽肉及禽類產品進口

▲ ​韓國、荷蘭、波蘭和英國部分地區爆H5N1禽流感，本港暫停相關禽肉及禽類產品進口。（資料圖片）

食安中心今日（21日）宣布，因應韓國農林畜產食品部及世界動物衞生組織分別通報，指韓國世宗市、荷蘭上艾索爾省、波蘭庫亞維──波美拉尼亞省Inowrocławski區和大波蘭省Kolski區和英國林肯郡東林齊區、赫里福德郡、坎布里亞郡阿勒代爾區和施洛普郡施洛普區爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心發言人表示，根據政府統計處資料，本港今年首9個月從韓國進口約10公噸冷藏禽肉及約28萬隻禽蛋；從荷蘭進口約730公噸冷藏禽肉；從波蘭進口約4,070公噸冷藏禽肉及約2,482萬隻禽蛋，以及從英國進口約70公噸冰鮮禽肉、約2,970公噸冷藏禽肉及約25萬隻禽蛋。

發言人指，中心已就事件聯絡韓國、荷蘭、波蘭和英國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。



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記者：黃穎津