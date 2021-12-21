【高鈉食品】麵包也高鈉 早餐兩片白麵包夾火腿嚴重超標

Bonnie說：「今日的新聞……噢！應該是舊聞，報道說火腿很鹹。連我也知道的營養知識，應該九成以上的人也知道。」

「人，總愛重複犯錯，加上善忘，可作為一個提醒吧！」我說。

她瞪大眼睛，裝發怒的樣子說：「你好像在揶揄我。」

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「別對號入座。」我笑答：「如果說火腿等加工食物高鈉，市民更需要提醒的是，簡單一片白麵包，也是個高鈉的陷阱。首先，我們要知道，世衛建議，每人每日鈉質的建議攝入量，是二千毫克，如果一日有三餐，每餐的上限便是六百六十六毫克，可是，大部分白方包每一百克含量平均達四百六十毫克，通常每片約重五十克，所以，一個早上，兩片包夾着兩片火腿，已經嚴重超標，所以，選麵包時，必須小心。」

Bonnie問：「可以怎樣小心？」

我給她指引：「如果真的要吃麵包，便要嘗試比較其鈉含量，當然愈低愈好。根據食安中心指示，每一百克少於一百二十毫克便是低鈉，高於六百毫克，算是高鈉了。如果真的愛麵包，英式鬆餅、比得包，是較低鈉的。我經常建議，飲食必須多元化，早餐的選擇多，有時候吃麥片，有時候吃一個飯糰，便可以減低高鈉危機。」

「我始終覺得，最安全都是吃你自製的麵包。」她望着我說。