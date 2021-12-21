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【香港場景】Netflix劇集《王冠》在西倫敦建香港景　講述香港殖民地主權移交

社會 16:47 2021/12/21

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

《王冠》劇組在倫敦西區建造了殖民地時期香港的場景。（每日郵報相片）

Netflix 劇集《王冠》（The Crown）改編自英國王室真實歷史事件，在明年推出的第五季中會出現香港作為英國殖民地時期場景。根據《每日郵報》的報道，《王冠》劇組在倫敦西區搭建了殖民地時期香港的場景，似乎會在劇中重現1997年7月英國將香港主權移交給中國的過程。

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《王冠》是一部英美合作拍攝的傳記歷史電視劇集，改編自英國王室真實歷史事件，由彼得·摩根原創與編劇，並由左岸影業為網飛製作，講述現任英國女皇伊利沙伯二世統治時期的傳記故事。王妃黛安娜在第四季中現身，第五季將於2022年11月播出。

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記者：李榮忠

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