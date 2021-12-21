【立法會選舉】湯家驊：傳統民主派如自暴自棄　民主運動沒出路

▲ 民主思路召集人湯家驊。（資料圖片）

立法會選舉非建制派全軍覆沒，身兼行政會議成員的民主思路召集人湯家驊稱，對所謂的非建制或民主派支持者在投票時全部缺席，感到失望，又指「非建制派、傳統民主派」政治人物如堅持「自暴自棄」，民主運動沒有出路。

湯家驊今日出席電台節目時指，從政者如想香港成功，市民安居樂業，沒可能將本身政治主張，放在國家主權的對立面，否則非建制或民主派將完全沒有出路。他認為，意見領袖有責任說服香港市民走向正確、安居樂業的政治理想，不能從單一選舉結果認定政治理想的對與錯。

對於今屆只一名「非建制」當選，出席同一節目的基本法委員會副主任譚惠珠譚惠珠形容，並非「原設計」，認為地區直選最基本要有不同聲音出現才對，但想不到非建制一方無人出來投票。她說，早在立法會投票前已預計投票率約有三成，主要的考慮有疫情又有變種病毒，認為3成算好，又指今屆投票率無法與上屆比較，因為兩場選舉方法完全不同，以往的比例代表制參選人數較多，可投放的資源和動員的人際網絡亦較多。

31位立法會議員成功連任，成功轉跑道的選委界立法會議員謝偉俊在同一節目中指，有經驗議員佔整體三分一，其餘全為新人，估計新一屆立法會初時會較緊張和辛苦，又指立法會有既定規則、行事方法，議員不能只談政綱、理念，仍要有技術，相信他們需時適應，但強調，自己非常樂意幫助他們。

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責任編輯：林曉君