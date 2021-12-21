【男生判更生】涉藏易燃液及打火機　男生認罪判更生中心

▲ 涉藏易燃液及打火機，男生今於東區裁判法院被判更生中心。資料圖片

2020年母親節示威活動中，17歲男生涉於中環天星碼頭藏有2支易燃液體及2個打火機，被控1項管有物品意圖損壞財產罪。男生早前承認控罪，今（21日）於東區裁判法院被判入更生中心，裁判官判刑時指，被告當日帶有易燃液體及打火機，顯然有毁壞財物意圖，有很大的潛在風險，幸好未有實際行動。

被告麥肇聰（18歲，學生）早前承認控1項管有物品意圖損壞財產罪，控罪指他於2020年5月10日，在香港中環7號碼頭出口1號天橋，管有兩支高度易燃液體及兩個打火機，意圖在無合法辯解的情況下使用該物品，以損壞財產。

代表律師求情時指，雖然被告學業成績欠佳，但僱主對他的評價不俗，並願意於日後繼續聘請被告，可見被告有機會重投社會，冀裁判官接納感化官建議，判處更生中心。

裁判官判刑時指，被告當日帶有易燃液體及打火機，顯然有毁壞財物意圖，有很大的潛在風險，幸好未有實際行動。裁判官又指，案件有一定嚴重性，需考慮判處監禁，但考慮到被告年紀尚輕，事後亦知道錯在那裡，並重新投入工作，法庭亦接納被告適合進入更生中心。

裁判官又寄語被告指，往後做任何事都要認清楚，不要衝動行事，並希望被告能珍惜生活及家人。裁判官又指，判處更生中心能反映案件嚴重性，亦可以訓練被告紀律，遂判處被告入更生中心。

案情指，2020年5月10日有大批示威者聚集在尖沙嘴海港城，有人設置障礙物及呼喊政治口號。當日下午5時許，身穿護肘、護膝和戰術手套的被告，看到警方後神色慌張，並除下部分裝備，在中環碼頭附近巡邏的警員遂上前搜查，發現被告背包內藏有涉案的2支易燃液體及2個打火機。被告在查問下表示該易燃物品為打火機油，警誡下被告則稱覺得打火機油有可疑，曾打算扔走它。

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記者：梁錦麟