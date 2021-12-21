  • 18°C
香港時間 : 20211221日 (週二) 23:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【交通津貼】元旦起車費月花400元才獲補貼　津貼封頂400元

社會 17:10 2021/12/21

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

交通補貼上限元旦起減到400元，車費月花逾400元才獲1/3補貼。（資料圖片）

運輸署今日（21日）提醒市民，公共交通費用補貼計劃的臨時特別措施將於今年12月31日屆滿。明年起政府會為市民每月超出400元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，每張八達通卡的補貼金額以每月400元為上限。

為了讓更多市民可在疫情期間受惠於計劃，政府早前推出臨時特別措施，暫時將計劃的每月公共交通開支水平由400元放寬至200元，並將每月補貼上限暫時由400元提高至500元。上述臨時特別措施將於今年12月31日屆滿。由明年1月1日起，政府會為市民每月超出400元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，每張八達通卡的補貼金額以每月400元為上限。


【TOPick診症室】髖關節創傷或須做手術　骨科醫生教在家鍛鍊髖關節兩招：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李榮忠

相關文章

【聖誕好去處】西九聖誕小鎮聖誕節延長開放時間　一文看清特別安排
今日 16:00
【聖誕好去處】西九聖誕小鎮聖誕節延長開放時間　一文看清特別安排
【交通津貼】元旦起車費月花400元才獲補貼　津貼封頂400元
今日 17:10
【交通津貼】元旦起車費月花400元才獲補貼　津貼封頂400元
【香港場景】Netflix劇集《王冠》在西倫敦建香港景　講述香港殖民地主權移交
今日 16:47
【香港場景】Netflix劇集《王冠》在西倫敦建香港景　講述香港殖民地主權移交

你可能感興趣

【聖誕好去處】西九聖誕小鎮聖誕節延長開放時間　一文看清特別安排
今日 16:00
【聖誕好去處】西九聖誕小鎮聖誕節延長開放時間　一文看清特別安排
【交通津貼】元旦起車費月花400元才獲補貼　津貼封頂400元
今日 17:10
【交通津貼】元旦起車費月花400元才獲補貼　津貼封頂400元
【香港場景】Netflix劇集《王冠》在西倫敦建香港景　講述香港殖民地主權移交
今日 16:47
【香港場景】Netflix劇集《王冠》在西倫敦建香港景　講述香港殖民地主權移交
交通開支 疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 公共交通費用補貼計劃 交通津貼 八達通 香港

最高瀏覽

【王力宏離婚】麥明詩指王力宏道歉迴避問題　十優港姐批評：沒承擔責任
16:45 2021/12/20
【王力宏離婚】麥明詩指王力宏道歉迴避問題　十優港姐批評：沒承擔責任
【王力宏離婚】蕾神李靚蕾突然再出招發文　王力宏「已婚炮友」身份呼之欲出　　
今日 18:30
【王力宏離婚】蕾神李靚蕾突然再出招發文　王力宏「已婚炮友」身份呼之欲出　　
【上車必睇】居屋半價推售9千伙　啟德啟欣苑「龍床盤」124萬元上車
23:00 2021/12/20
【上車必睇】居屋半價推售9千伙　啟德啟欣苑「龍床盤」124萬元上車