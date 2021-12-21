【交通津貼】元旦起車費月花400元才獲補貼　津貼封頂400元

▲ 交通補貼上限元旦起減到400元，車費月花逾400元才獲1/3補貼。（資料圖片）

運輸署今日（21日）提醒市民，公共交通費用補貼計劃的臨時特別措施將於今年12月31日屆滿。明年起政府會為市民每月超出400元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，每張八達通卡的補貼金額以每月400元為上限。

為了讓更多市民可在疫情期間受惠於計劃，政府早前推出臨時特別措施，暫時將計劃的每月公共交通開支水平由400元放寬至200元，並將每月補貼上限暫時由400元提高至500元。上述臨時特別措施將於今年12月31日屆滿。由明年1月1日起，政府會為市民每月超出400元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，每張八達通卡的補貼金額以每月400元為上限。



【TOPick診症室】髖關節創傷或須做手術 骨科醫生教在家鍛鍊髖關節兩招：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李榮忠