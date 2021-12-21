【醫療糾紛】護士疑為女嬰洗澡致燙傷　醫院稱是遺傳性皮膚病

▲ 護士疑為女嬰洗澡致燙傷，醫院辯稱「遺傳性皮膚病」。

內地近日發生一宗醫療糾紛，一名出生僅4天的女嬰由護士帶去洗澡後，屁股和腿部出現紅腫、起泡症狀，目前仍留醫深切治療部。院方聲稱是孩子有天生皮膚病，但家屬則認為孩子在洗澡時被燙傷。

綜合內媒報道，廣東揭陽市的王女士11月26日剖腹誕下一名女嬰，30日上午，孩子被抱去洗澡，10餘分鐘後，王女士到洗澡室一看，發現孩子被布包著，打開後看到其下半身又紅又腫，並開始起水泡，孩子聲音更哭得沙啞。

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當時醫院的護士指，很可能是遺傳性的皮膚病，由於情況緊急，孩子當天就被轉送至汕頭市中心醫院新生兒科深切治療部，而院方處方的藥物是用於治療燙傷的。

王女士質疑醫院的「皮膚病」說法，她表示自己和家人沒有皮膚病，也沒有遺傳性疾病。孩子出生第3天已經開始吃母乳，不哭不鬧，情緒正常。被抱去洗澡前，孩子穿著紙尿褲，大腿和雙腳均無任何異常。

女嬰的爸爸表示，事發至今已花去3萬元的治療費，對家庭構成相當大的負擔。而涉事醫院對孩子的情況不聞不問，亦不承認孩子是被燙傷的。他要求醫院承擔孩子的醫療開支，並對今後的治療負責。

院方不希望糾紛進一步惡化，正想辦法與家屬溝通協調。惟相關醫生及產科實習護士均未有再對事件作出回應。

燙傷及燒傷急救貼士

若然小朋友在家中遭燙傷，又應如何處理？根據本港衛生署資訊，燒傷與燙傷最重要的急救是減低傷處的熱力及痛楚，同時要預防傷口受到細菌感染。以下是一些處理傷口的小貼士：

用冷水浸或沖洗受傷部位最少10分鐘，以助降溫及減輕痛楚。

勿用冰直接敷傷口，以免破壞細胞組織。

由於受傷部位或會腫脹，應即除去束縛性物件，如手錶、手鐲、指環、緊窄的衣物如腰帶、靴或鞋等。

如衣服與傷口黏在一起，便不要勉強除去黏在一起的衣服，以免撕破皮膚，增加受感染的危險。

如有水泡，不要弄破，否則容易引致細菌感染。

傷口上切勿塗上藥油、牙膏、豉油、燙火膏、肥皂、食油等物質，以免令傷口惡化。

如要保護傷口，可用消毒或清潔而不帶絨毛的敷料遮蓋，緊急時可用保鮮紙代替。

勿用黏性敷料如棉花或膠布等直接包裹傷口，以免敷料與傷口黏在一起。

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責任編輯：羅嘉欣