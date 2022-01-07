【靚媽創業】放棄模特兒事業開時裝網店　型媽分享3大秋冬穿搭+必備單品

愛美是女人的天性，誰說當媽媽後就要與美絕交？曾任職模特兒Christy因兩個女兒出生，巧合地成就了她的事業，轉型做網上時裝店主。她憑藉自己對美的追求成功創業，更能兼顧個人、家庭及事業，絕對是「模範」媽媽。踏入秋冬季，TOPick邀請到Christy親授今季時裝穿搭技巧。

▲ 模特兒出身的Christy毅然放棄模特兒事業，9年前與朋友創立時裝網站Stylegal。(湛斯雅攝)

淡出模特兒界轉型

擁有一身古銅色肌膚，充滿陽光少女味的Christy，18歲殺入模特兒界，當年在電視雜誌經常可見她的蹤影。閒時喜歡網購的她，在2012年生下長女後，希望有更多時間照顧女兒及家庭，開始萌生開網店念頭。

Christy毅然放棄模特兒事業，與兩位時裝好友開設時裝網店Stylegal，主攻中價的韓國單品。抱著一試無妨的心態，邊做邊摸索，將個人風格注入品牌，加上明星好友做生招牌，令更多人認識她的網店，成功創業。

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型媽穿搭原則

由於日常忙於湊女，不能花太多時間打扮，Chrisy就表示為人母後穿衣風格360度改變。能夠為整體形象加分的時尚單品才值得擁有，她特別推介珍珠耳環、西裝外套及皮帶。

呢D單品必備又百搭，就算裇衫或一條連身裙都好，加皮帶就做到修身、點綴效果。如果冇心情打扮，想全身黑色，就珍珠耳環加一條皮帶、配緊身牛仔褲及黑色冷衫，簡單穿搭，就已經好靚。

問及秋冬季潮流穿搭貼士，她就有以下分享：

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運動裝

愛行山、做瑜伽保持身形的Christy指，近年較多人愛穿運動裝上街，全因舒適又易襯。一頂粗毛呢質地鴨舌帽(Cap帽)，運動上衣配長褲，外面再加長身針織外套(Cardigan)，配搭色彩、毛茸茸質地的手袋，輕易做出既優閒又型格的感覺。

粗毛呢外套

不少媽媽外出時都想穿得漂亮，但又怕不便照顧子女。Christy建議冬天可考慮富細節的上衣，如粉色系粗花呢絨(Tweed)短身外套，入面穿短身上衣(Crop Top)，襯淺藍色高腰闊身牛仔褲，襯搭多層次的珍珠頸鍊及帶有粉橙及粉紅色的運動鞋。如想特別一點，更可選紅色盒子手袋，營造高貴又休閒時髦感覺。

牛仔外套

極百搭又深受女士歡迎的牛仔布單品，相信大家衣櫥都總有一件。Christy建議入面穿黑色打底背心，下身襯軍綠色裙，配拼接風褸布料的牛仔外套，襯一對厚底的黑色運動鞋及閃亮的金屬手袋，絕對是長青百搭穿搭原則。

即使成為朋友眼中「襯衫達人」，Christy坦言在少女時期因肥胖身形經常發生「時裝災難」，因此她保持做運動的習慣，體重維持在105磅。另外，她又鼓勵大家多參考網上KOL穿搭小貼士，漸漸就可找到適合自己的穿衣術。

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責任編緝：張懿慧