【運動男神】陳安立將夥姜濤Ian拍攝《季前賽》　從籃球建立自信成陽光運動男神

▲ Brian向來熱愛運動，除了喜愛馬拉松和健身外，也是一名籃球健將。

出名高大靚仔的Viu TV藝人陳安立（Brian）向來熱愛運動，除了喜愛馬拉松和健身外，也是一名籃球健將。明年將播出、由MIRROR成員姜濤及陳卓賢（Ian）合演的重頭劇《季前賽》，Brian亦有份演出，他直言收到消息後十分興奮，可謂是圓夢之作。追溯Brian與籃球的淵源，始於少年時期，籃球改善了他的體魄，同時也使他變得更有自信：

我想我的人生已經離不開運動，將來我亦希望在運動方面，去啟發和感染更多的人。

▲ 小時候的Brian患有哮喘。

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身高逾1米8、擁有健碩身材的Brian小學時期原來體弱多病，當時患有哮喘的他，每逢晚上就會咳到無法呼吸，經常要出入醫院，後來媽媽為了他身體著想，就帶他去學游泳和打籃球。讀中五時，Brian由1米7增高過1米8，在教練邀請下，他加入了籃球校隊，從此改變他的人生：

我很感謝接觸到籃球，因為它改變了我。因為小時候的我沒有自信、不善於表達自己，是一個不太說話的人。

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後來Brian又加入了大學籃球隊，從籃球活動中，他發現到自己未必是一個很出色的領袖，但性格很適合去聯繫一大班人。Brian在球隊中經常做聯絡和籌備工作：

即使我不在球場上時，我都會叫得最大聲，去鼓勵和支持隊友，是籃球讓我知道自己有這種特質和性格。

然而，Brian也坦言有一段時間打籃球曾遇到樽頸位，開始轉玩馬拉松、越野跑、三項鐵人等長距離比賽，但依然放不下心中最愛——籃球。

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Brian是明星籃球隊Hero的成員，球隊會參加不同慈善賽，又或去中小學打表演賽做交流。Brian記得，有一年他們去了澳門比賽，場內觀眾全是長者，看得很投入和高興，只要看到年輕人跳起和搶球，就會在場邊大叫「好厲害、叻仔」，令Brian也深受鼓舞：

我覺得能帶到活力和歡樂給長者們，其實分數已經不重要。有時候在場上的跑和跳，已經是很純粹的快樂。

Brian透露接下來很開心接到一個角色，能參與一部籃球劇，這套劇就是Viu TV明年重頭劇之一《季前賽》：

我收到消息是興奮得不能入睡，因為入行時經常幻想，未來會否可以拍一套青春偶像籃球劇，但一直沒有機會。突然公司說有一套劇，知道你有打籃球，預你演出。無論戲份有幾多，我覺得能參與都是圓夢了。

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透過籃球，Brian改變了自己的性格，也令他認識到很多朋友。問到Brian，如果要用以一個字來形容運動，他會揀「撐」字：

所有運動比賽都有高高低低，但一定要撐住，是互相支持。即我撐住隊友時，隊友都會撐住我，因為撐到尾便會是勝利。

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責任編輯：羅嘉欣