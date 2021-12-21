【港深創科園】視察河套地區工地　薛永恒：全力推進港深創科園發展

▲ 創新及科技局局長視察河套地區工地。（新聞處提供）

創新及科技局局長薛永恒今日（21日）視察河套地區工地，其後表示「十四五」規劃明確支持香港建設國際創新科技中心，更將深港河套納入大灣區四個重大合作平台之一，會全力推進港深創科園的發展，並研究加快港深創科園建造工程，探討更具彈性的發展模式。

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創新及科技局局長薛永恒今日先到創科園公司，聽取公司行政總裁蕭赤虹介紹創科園的整體規劃及第一批次發展。創科園公司正全速進行相關工程項目，包括首四座樓宇的設計工作。工程預計由二○二四年年底起逐步落成。其後，薛永恒在土木工程拓展署西拓展處處長莫永昌陪同下視察河套地區工地，並聽取相關人員介紹河套地區發展，當中包括已完成的首批平整土地，以及正進行的第一期主體工程的進度。

薛永恒指，喜見在部門同事努力下，首批平整土地亦剛剛交付創科園公司開展建造工程，創科園公司會在第一批次發展使用創新、綠色和智能方式建設，從而大量減省在工地進行的工序和人手。

他又稱，今年《施政報告》提出發展北部都會區，將港深創科園與落馬洲／新田一帶地方整合為新田科技城，進一步擴大深港科技創新合作區，推動大灣區國際科技創新中心的建設。

立法會財務委員會今年1月批准兩項河套地區的工務計劃項目的撥款，以期在河套地區進行工地平整及提供基礎設施和建造消防局暨救護站，並於今年2月批准撥款以開展創科園第一批次發展及支持創科園公司的早期營運開支。

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責任編輯：余思嵐