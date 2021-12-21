【安心出行】馬會捐贈2萬部智能手機予基層長者　有社福機構形容是長者「及時雨」

▲ 市民現時進入大部分公共場所及所有持牌食肆時，須使用「安心出行」應用程式。(經濟日報資料圖片)

港府早前宣布，由本月9日起，市民進入大部分公共場所及所有持牌食肆時，須使用「安心出行」應用程式。針對基層市民或長者未必有合適智能手機，香港賽馬會今日（21日）宣布，透過其慈善信託基金撥捐2700萬港元，推行賽馬會「智融易」長者數碼支援計劃，與多間社福機構及本地流動通訊網絡商，派發支援「安心出行」的智能手機予約2萬名基層長者。

【安心出行】馬會捐贈2萬部智能手機予基層長者 合資格人士須符合5個要求，詳情先看：【下一頁】

是次計劃有12間社福機構參與，基督教家庭服務中心為計劃其中一間社福機構，其服務總監(長者院舍及悅齡服務)楊靄珊透露，計劃消息一出，今早已有20至30名長者致電中心查詢，中心亦會與觀塘區內的長者地區中心合作，設立轉介機制，收到申請後有職員會為長者作審批，符合資格便即場登記。

她指，所有送出手機已裝上安心出行程式，預計本周內可派發第一批智能電話予長者，當長者到中心領取手機時，中心會有職員教導長者如何使用，例如掃瞄安心出行二維碼。中心同時會為長者舉辦「手機學習班」，協助長者解決使用問題。

她稱，自強制使用「安心出行」後，無智能手機長者不再到街市等需要掃瞄安心出行二維碼的地方，生活質素受影響，「有部分長者不想花錢買手機，又或者驚自己用壞而不夠膽用」，故認為今次免費送贈計劃可解長者燃眉之急，「長者應該會比較敢用」，形容是基層長者的及時雨。對於2萬部手機數量，她指現階段難估計數量是否足夠，「視乎未來一、兩星期長者的反應先會比較清晰」。

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記者：洪芷晴