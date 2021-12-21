【性上癮】王力宏被診斷患性上癮　盤點8位承認及傳患性上癮名人明星

▲ 8位承認及傳患性上癮名人明星。

王力宏離婚風波暫告一段落，其中王力宏遭前妻李靚蕾曝光被心理醫生診斷有「性上癮」問題。「性上癮」問題近年時有所聞，不少名人明星其實均曾承認及傳出有性上癮問題，例如張致恆、魏駿傑、知名高爾夫球手Tiger Woods、英國安德魯王子等。

張致恆

張致恆（Steven）因宣佈與雯雯結婚一事而被踢爆一腳踏5船，隨即被封為世紀賤男。自爆出桃色醜聞後，先後有不同女友出來力數其罪行，更連累Boy'z演唱會取消，改為由關智斌一人演出。張致恆事後向各位前度女友道歉，自認因性上癮而犯錯，並指會為花心惡行負責任，籲眾人勿再攻擊妻兒，而未婚妻雯雯亦已原諒Steven。

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魏駿傑

魏駿傑因背棄與滕麗名的9年情，與年輕19歲的重慶女生張利華結婚，因而背上「賤男」之名。婚後傳張利華多次出軌，魏駿傑為挽救婚姻，斥1,600萬購入西貢獨立屋，可惜未能挽回前妻的心。

2020年1月，張利華被揭跟外籍男友車內偷歡後承認與魏駿傑分房長達5年。

面對傳媒，魏駿傑坦言是當年辜負滕麗名而落下的惡果，魏駿傑回應，外界一直形容他與滕麗名的關係中壞事做盡，但魏駿傑認為所有的「債」亦已還清。

97年，魏駿傑曾與三級片女星黃祖兒相戀並同居，可惜98年拍《陀槍師姐》搭上滕麗名而與黃祖兒分手。黃祖兒期後向媒體爆料魏駿傑吃軟飯兼在性方面需求量大。魏駿傑事後亦坦白承認兼自誇性能力強。

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知名高爾夫球手Tiger Woods

Tiger Woods 2009年於住所附近出車禍，意外揭發婚外情醜聞。據悉他與妻子吵架，繼而被揭與超過10名情婦發生婚外情，「每隔幾個月，就會要求換幾名新女孩，最多時同時有10幾人」。HBO紀錄片又訪問到著名荷里活的老鴇Michelle Braun，透露Tiger Woods非常喜歡到拉斯維加斯尋歡，每次都至少會找10位妓女，一個週末大概可以花掉10萬美元以上。」後來，Tiger Woods承認並治療性上癮。

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《X檔案》男主角David Duchovny

美國劇集《X檔案》主角之一的David Duchovny，是第一位承認有性上癮的名人。他於2008年發聲明，指自發到診所進行治療。

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英國安德魯王子

著名調查新聞記者及作家Ian Halperin曾於《爭議：世界權力菁英的性、謊言與髒錢》書中聲稱訪談了至少12名自稱是英國安德魯王子（Prince Andrew）舊情人的女子。其中有情人爆料，安德魯王子因為自小地位遠遠不如哥哥皇儲查理斯（Prince Charles），所以變成花花公子，並患上性上癮。「他得到的關注太少了，因此與漂亮的女人上了他的床，能令他覺得自己很特別。」

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Kanye West

黑人饒舌歌手、Kim Kardashian前夫Kanye West曾自曝患上性上癮。Kanye West表示，他從5歲就看過父親留下的《花花公子》雜誌，自此沉淪，尤其2007年母親去世後情況更嚴重。「有些人會沉淪毒海，但我沉淪於性癮。」他表示目前自己已信奉基督教，希望可以戒掉性癮。

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Harvey Weinstein

荷里活著名電影監製Harvey Weinstein於2017年先後被多名荷里活女星指控遭其性侵，並引起#MeToo運動。當時他被曝長年利用權勢，性騷擾、性侵、強姦70多名女演員，著名巨星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）及奧斯卡影后桂麗芙帕德露（Gwyneth Paltrow）亦出面指控。後來Harvey Weinstein終公開道歉，自稱有性上癮，並指自己「情況不好」、「正嘗試尋求協助」。

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Russell Brand

Katy Perry前夫、知名喜劇演員Russell Brand於自傳中提過，自己吸食太多毒品並看太多色情片。2011年12月與妻子Katy Perry分手後，一直與性上癮掙扎。後來經過治療，成功戒除性癮。

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責任編輯：羅嘉欣