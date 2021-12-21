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【新冠疫苗】未打針公務員下周二起須3日一檢　梁籌庭：冀政府診所開放至夜間予公務員檢測

社會 18:10 2021/12/21

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未打針公務員下周二起須3日一檢，梁籌庭：冀政府診所開放至夜間予公務員檢測

變種新冠病毒Omicron步步進逼，港府要求所有仍未接種新冠疫苗的公務員，下周二（28日）起需每3天檢測一次；同時明年2月中起，擴大「疫苗氣泡」至所有政府大樓和辦公處所，詳情請見：下一頁；公務員工會聯合會總幹事梁籌庭向TOPick表示，對港府採取嚴厲措施表示理解，但同時提到冀政府診所能延長開放時間，予有需要公務員下班後作檢測。減低對辦公室的影響。

梁籌庭表示，因應變種新冠病毒Omicron出現而急速擴散全球，對港府採取較嚴厲措施表示理解：「一個唔小心中咗再傳開，成個office要停工，損失好大，為人為己都要打針。」他又提到，現時逾9成公務員已打針，剩下未打針者大多是有醫生證明患有長期病，至於現自費檢測者一般是害怕打針後出現副作用，或有正在懷孕婦女不願打針。

對於1月3日起，只有持有醫生證明的政府僱員可免打針，並每3日一檢，梁表示，希望港府能與政府診所商討，延長其服務時間至夜間，讓相關僱員能於下班後作檢測，「現時每周一檢正常是可以上班時間去檢測，但3日一檢對office工作上有影響，每3日（公司）就唔見咗1至2個人。」他又坦言，定期檢測「麻煩一定有」。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

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記者：鄧凱文

 

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